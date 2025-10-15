Sport e prevenzione. A Trapani il torneo di tennis "Pink Lady"

15/10/2025 13:12:00

Giunge alla nona edizione il torneo di Tennis doppio femminile “Pink Lady 2025”. Scenario della competizione è il “Circolo Tennis Trapani”, in Contrada Milo Errante che anche quest’anno ha accolto con entusiasmo l’iniziativa che vedrà impegnate oltre 30 tenniste provenienti da tutta la Provincia e che si contenderanno l’accesso alla finale.



L’iniziativa è organizzata dall’”Associazione Pink Lady”, sodalizio attivo nel Terzo Settore che affonda le radici proprio dall’esperienza delle precedenti edizioni del torneo a partire dal 2016.

L'evento si inserisce nell’ambito delle manifestazioni programmate, come ogni anno, nel mese di ottobre e dedicate alla prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno e si pone, in linea con le finalità associative, quale obiettivo quello di diffondere e radicare sul territorio la cultura della prevenzione nonché sottolineare quanto sia importante l'attività fisica nel più ampio contesto del benessere psico-fisico e della qualità della vita.

L’evento si svolge, per il terzo anno consecutivo, con il Patrocinio dell’A.S.P. Trapani ed il convinto sostegno del Commissario Straordinario dott.ssa Sabrina Pulvirenti.

Tale collaborazione darà la possibilità di prenotare una serie di screening (mammografia, al collo dell’utero e del colon retto), la vaccinazione del Papilloma Virus HPC, nonché una serie di attività collaterali, animate ed arricchite dalla presenza di professionisti del campo medico e sportivo che collaborando con l’”Associazione Pink Lady”, ne sostengono le finalità ed i progetti.

La manifestazione si concluderà nella mattinata di domenica 19 ottobre con le premiazioni e gli interventi finali delle autorità invitate.



L’evento conclusivo accoglierà la partecipazione del Dott. Ranieri Candura, responsabile del Centro Gestionale Screening dell’A.S.P. di Trapani, rappresentanti istituzionali degli Enti territoriali interessati e di Daniela Marino, nel suo ruolo di Presidente dall’”Associazione Pink Lady”.



“E' un dovere civico ed obbligo morale partecipare e promuovere iniziative che hanno valenza sociale. È compito di tutti porsi quale esempio virtuoso per le persone che ci circondano e per le generazioni future.”

“Fare prevenzione è un atto d’amore e di rispetto verso noi stessi e nei confronti delle persone che ci amano.”



