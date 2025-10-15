Sezioni
Disservizi sulla linea ferroviaria Marsala–Mazara: pendolari esasperati chiedono rispetto

Ogni giorno, i pendolari della tratta ferroviaria Marsala–Mazara del Vallo devono fare i conti con ritardi, corse soppresse e disservizi continui, come questa mattina, che mettono a dura prova chi utilizza il treno per recarsi al lavoro o a casa.

 

Il malcontento è crescente: molti utenti lamentano che, nonostante il pagamento regolare di un abbonamento mensile, sono costretti a ricorrere a mezzi privati per riuscire a raggiungere le proprie destinazioni. Una situazione che, secondo diversi pendolari, rende inutile l’abbonamento e costringe a ulteriori spese quotidiane.

“È frustrante e ingiusto – racconta un utente abituale – paghiamo per un servizio che spesso non funziona e, al tempo stesso, non riceviamo alcuna informazione chiara sui ritardi o sulle soppressioni. Ci sentiamo cittadini di serie B”.

 

Il problema riguarda non solo la puntualità, ma anche la mancanza di informazioni e aggiornamenti tempestivi, che lascia i viaggiatori in balia degli eventi senza alcuna soluzione.

 

I pendolari chiedono interventi immediati da parte di Trenitalia e degli enti competenti, sottolineando la necessità di un servizio ferroviario regolare, puntuale e dignitoso, degno di un trasporto pubblico moderno e affidabile.  "Questo continuo disservizio non solo complica la vita quotidiana dei cittadini, ma mette anche in discussione la fiducia nella gestione del servizio ferroviario sulla tratta - scrivono o pendolari -. La speranza è che le autorità competenti assumano finalmente le responsabilità necessarie per risolvere la situazione".









