Ferrovia Marsala - Trapani: treni soppressi per l'ennesimo guasto ai passaggi a livello 

15/10/2025 09:16:00

Ancora disagi per i pendolari sulla linea ferroviaria Marsala–Trapani. Questa mattina si è verificato l’ennesimo guasto a un passaggio a livello lungo la tratta Marsala–Birgi. Il treno delle 7:13 per Trapani è stato soppresso, mentre il convoglio delle 7:37 è rimasto fermo a Marsala, con un ritardo stimato di circa 40 minuti.

Situazione complicata anche in direzione opposta: il treno delle 7:11 per Marsala è rimasto bloccato a Mozia–Birgi. I passeggeri, raccontano, sono stati invitati a salire su un altro treno per ripararsi dal freddo.

Disagi pure per chi partiva da Castelvetrano: il treno delle 5:20 è stato cancellato, e quello successivo delle 6:00 – una volta arrivato a Marsala – è stato a sua volta soppresso. Solo alle 8:30 è riuscito a ripartire da Marsala il treno partito da Castelvetrano alle 6:20.

I pendolari commentano amaramente: «Spendono soldi inutilmente per migliorare la linea, ma nulla si risolve».

Eppure la tratta Marsala–Trapani era stata oggetto di lunghi lavori di ammodernamento, avviati nell’aprile 2024 e conclusi a fine maggio 2025, proprio per evitare simili disservizi. Dal 1° giugno 2025 i treni erano tornati in funzione dopo oltre un anno di sospensione, ma i problemi sembrano tutt’altro che risolti.



