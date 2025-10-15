Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Vela
15/10/2025 13:00:00

Vela: II° posto per il trapanese Matteo Galli al Trofeo CONI Optimist

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/vela-ii-posto-per-il-trapanese-matteo-galli-al-trofeo-coni-optimist-450.jpg

Un giovanissimo velista trapanese ha riportato un lusinghiero secondo posto al 10° Trofeo CONI di Lignano Sabbia d’Oro, svoltosi negli scorsi giorni. Una grande festa delle discipline estive e della vela giovanile, in particolare, che ha riunito nella nota località balneare friulana oltre 4.500 giovani atleti provenienti da tutta Italia. Il Trofeo CONI è stato organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, il Comitato XIII Zona FIV e lo Yacht Club Lignano. Matteo Galli, timoniere della Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, uno dei tre velisti siciliani in gara, ha conquistato la piazza d’onore nella classe Optimist, portando un importante riconoscimento alla Sicilia e alla LNI Trapani. Il presidente della sezione, Piero Culcasi, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto e per lo spirito dimostrato da tutti i giovani velisti siciliani: «Il risultato ci riempie d’orgoglio. Il secondo posto di Matteo Galli è il frutto di impegno, passione e lavoro di squadra. Un grazie di cuore va all’istruttore Salvatore ‘Turi’ Maugeri, che con costanza e dedizione accompagna la crescita dei nostri ragazzi. Il Trofeo CONI è stata un’occasione straordinaria per promuovere i valori dello sport e per ricordarci quanto talento e entusiasmo ci siano tra le nuove generazioni. La Sezione di Trapani della LNI conferma il proprio impegno nel sostenere la formazione sportiva e personale dei giovani, nel segno della passione per il mare e del rispetto reciproco».

Didascalia foto allegate (crediti: le foto 2, 3 e 4 sono di Elena Giolai)

01 da sinistra: Turi Maugeri, Matteo Galli (LNI – Trapani), Matteo Curatolo (Circolo Velico Marsala), Giorgio Mangiagli (Kaukana Marina di Ragusa)

02 Matteo Galli

03 Matteo Galli in regata con il n 12

04 Premiazione primi tre classificati









Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...