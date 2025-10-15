Vela: II° posto per il trapanese Matteo Galli al Trofeo CONI Optimist

15/10/2025 13:00:00

Un giovanissimo velista trapanese ha riportato un lusinghiero secondo posto al 10° Trofeo CONI di Lignano Sabbia d’Oro, svoltosi negli scorsi giorni. Una grande festa delle discipline estive e della vela giovanile, in particolare, che ha riunito nella nota località balneare friulana oltre 4.500 giovani atleti provenienti da tutta Italia. Il Trofeo CONI è stato organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, il Comitato XIII Zona FIV e lo Yacht Club Lignano. Matteo Galli, timoniere della Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, uno dei tre velisti siciliani in gara, ha conquistato la piazza d’onore nella classe Optimist, portando un importante riconoscimento alla Sicilia e alla LNI Trapani. Il presidente della sezione, Piero Culcasi, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto e per lo spirito dimostrato da tutti i giovani velisti siciliani: «Il risultato ci riempie d’orgoglio. Il secondo posto di Matteo Galli è il frutto di impegno, passione e lavoro di squadra. Un grazie di cuore va all’istruttore Salvatore ‘Turi’ Maugeri, che con costanza e dedizione accompagna la crescita dei nostri ragazzi. Il Trofeo CONI è stata un’occasione straordinaria per promuovere i valori dello sport e per ricordarci quanto talento e entusiasmo ci siano tra le nuove generazioni. La Sezione di Trapani della LNI conferma il proprio impegno nel sostenere la formazione sportiva e personale dei giovani, nel segno della passione per il mare e del rispetto reciproco».

Didascalia foto allegate (crediti: le foto 2, 3 e 4 sono di Elena Giolai)

01 da sinistra: Turi Maugeri, Matteo Galli (LNI – Trapani), Matteo Curatolo (Circolo Velico Marsala), Giorgio Mangiagli (Kaukana Marina di Ragusa)

02 Matteo Galli

03 Matteo Galli in regata con il n 12

04 Premiazione primi tre classificati



