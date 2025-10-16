Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/10/2025 12:55:00

Furti in abitazioni. Due napoletani rubano... a Napola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760612338-0-furti-in-abitazioni-due-napoletani-rubano-a-napola.jpg

 I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 41 e 21 anni, originari del Napoletano, ritenuti responsabili di due furti in abitazione avvenuti nella frazione di Napola, a Erice, nei primi giorni di agosto.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Fulgatore e coordinate dalla Procura di Trapani, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due indagati.

 

Nel primo episodio, i ladri si sarebbero introdotti in casa forzando la porta d’ingresso e portando via denaro e monili in oro per un valore di oltre 1.500 euro. Nel secondo, avrebbero rubato vari oggetti di bigiotteria.

 

I due erano già in carcere dallo scorso mese, dopo essere stati arrestati al termine di un inseguimento partito da Misiliscemi e concluso a Monreale. In quell’occasione, i militari avevano recuperato diversi gioielli appartenenti alle famiglie di Napola che avevano denunciato i furti.

Il nuovo provvedimento di arresto è stato eseguito dai Carabinieri di Napoli–Secondigliano, su disposizione del GIP del Tribunale di Trapani.



Cronaca | 2025-10-16 12:55:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760612338-0-furti-in-abitazioni-due-napoletani-rubano-a-napola.jpg

Furti in abitazioni. Due napoletani rubano... a Napola

 I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 41 e 21 anni, originari del Napoletano, ritenuti responsabili...







Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...