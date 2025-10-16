Furti in abitazioni. Due napoletani rubano... a Napola

16/10/2025 12:55:00

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 41 e 21 anni, originari del Napoletano, ritenuti responsabili di due furti in abitazione avvenuti nella frazione di Napola, a Erice, nei primi giorni di agosto.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Fulgatore e coordinate dalla Procura di Trapani, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due indagati.

Nel primo episodio, i ladri si sarebbero introdotti in casa forzando la porta d’ingresso e portando via denaro e monili in oro per un valore di oltre 1.500 euro. Nel secondo, avrebbero rubato vari oggetti di bigiotteria.

I due erano già in carcere dallo scorso mese, dopo essere stati arrestati al termine di un inseguimento partito da Misiliscemi e concluso a Monreale. In quell’occasione, i militari avevano recuperato diversi gioielli appartenenti alle famiglie di Napola che avevano denunciato i furti.

Il nuovo provvedimento di arresto è stato eseguito dai Carabinieri di Napoli–Secondigliano, su disposizione del GIP del Tribunale di Trapani.



