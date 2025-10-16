Trapani, fermato in scooter senza casco e targa: aveva un coltello nella tracolla

16/10/2025 19:07:00

Girava per Trapani a bordo di uno scooter senza targa e senza casco, ma alla vista di una pattuglia della Polizia ha destato sospetti.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno fermato per un controllo, scoprendo che nascondeva un coltello a serramanico di 19 centimetri nella tracolla.

Il giovane, infastidito dal controllo, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere (articolo 4 della legge 110/1975).

Non solo: i poliziotti gli hanno anche contestato diverse infrazioni al Codice della Strada, tra cui la guida senza patente, la mancata revisione del mezzo e la circolazione senza casco.

Il coltello è stato sequestrato, mentre per il ragazzo — che non aveva mai conseguito la patente — è scattata una lunga serie di sanzioni amministrative.



