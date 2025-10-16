Trapani, Riccardo Sanges & C. entra nel network ELITE di Borsa Italiana

16/10/2025 10:11:00

La Riccardo Sanges & C., storica azienda trapanese attiva nella logistica e nei servizi per l’energia, entra ufficialmente nel network ELITE di Borsa Italiana, tra le 20 imprese selezionate per la seconda ELITE Intesa Sanpaolo Lounge dell’anno.

Fondata su solide radici territoriali e guidata da una visione imprenditoriale orientata alla crescita, la Riccardo Sanges & C. ha intrapreso questo nuovo percorso con un obiettivo preciso: rafforzare la governance, ampliare le competenze manageriali e aprirsi a nuove opportunità di sviluppo in Italia e all’estero.

All’ELITE Day di Milano erano presenti il presidente Gaspare Panfalone e il vicepresidente Vito Panfalone, che hanno confermato l’impegno dell’azienda verso una crescita sostenibile, strutturata e sempre più proiettata sui mercati internazionali.

Con oltre 2.200 imprese e 200 partner, ELITE rappresenta oggi uno dei principali ecosistemi europei per l’accesso al capitale e per il consolidamento strategico delle piccole e medie imprese.

Un traguardo importante, che conferma come anche dal territorio trapanese possano arrivare modelli di impresa capaci di competere su scala globale.



