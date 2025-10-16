Domani sciopero nazionale del settore rifiuti: possibili diagi nel trapanese

16/10/2025 10:25:00

Venerdì 17 ottobre 2025 si fermerà il settore dell’Igiene Ambientale in tutta Italia. Le organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno infatti proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà anche gli operatori e i servizi gestiti da Formula Ambiente S.p.A.

Durante la giornata di sciopero, anche nel trapanese i servizi di raccolta e igiene urbana potrebbero subire carenze, rallentamenti e disagi, in relazione all’adesione del personale alla mobilitazione. Possibili ripercussioni potrebbero registrarsi anche nei giorni immediatamente successivi.

La società Formula Ambiente precisa comunque che saranno garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla Legge n. 146/1990 e dal Codice di regolamentazione del diritto di sciopero nel settore dell’igiene ambientale (1° marzo 2001).



