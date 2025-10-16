Settimana Nazionale della Protezione Civile: ecco come è andata nel trapanese

16/10/2025 13:30:00

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, la Prefettura di Trapani, in collaborazione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha organizzato una serie di iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione dei rischi e a promuovere la collaborazione tra le istituzioni del sistema di protezione civile.

Nel corso della mattinata si sono svolte le prove di evacuazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Bassi-Catalano” di Trapani, della Prefettura e del Libero Consorzio Comunale. Le esercitazioni hanno rappresentato un momento di sensibilizzazione, soprattutto per i più giovani, sull’importanza della sicurezza e del soccorso tecnico urgente.

In Piazza Vittorio Emanuele è stata inoltre allestita una mostra statica con gazebo informativi della Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato.

Nel pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, si è tenuto il convegno “I Sindaci del territorio incontrano le componenti della Protezione Civile”, dedicato ai temi della resilienza e della riduzione dei rischi. Hanno partecipato rappresentanti delle Forze di Polizia, del Libero Consorzio Comunale, delle amministrazioni locali e delle strutture operative territoriali.

Il tavolo dei relatori – con esponenti del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e degli Uffici di Protezione Civile dei Comuni di Trapani e Alcamo – ha posto l’accento sulla prevenzione e sulla necessità di diffondere tra i cittadini la consapevolezza dei rischi e dei comportamenti virtuosi per limitare gli effetti degli eventi calamitosi.

Un focus specifico è stato dedicato alle pianificazioni comunali di protezione civile, strumenti fondamentali per la tutela del territorio e la gestione delle emergenze, in linea con il nuovo Codice della Protezione Civile.

Durante il dibattito, si è anche affrontato il tema delle peculiarità geomorfologiche del territorio trapanese e del sistema di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, particolarmente rilevante dopo i numerosi roghi che hanno colpito la provincia durante l’estate. A conclusione dell’incontro, il Prefetto di Trapani ha conferito un attestato di ringraziamento a tutte le componenti del Centro Coordinamento Soccorsi, esprimendo riconoscenza per l’impegno costante e per la preziosa attività svolta. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai volontari, considerati un valore aggiunto del sistema provinciale di protezione civile, che con il loro lavoro contribuiscono a rendere il territorio più sicuro.



