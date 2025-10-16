Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
16/10/2025 13:30:00

Settimana Nazionale della Protezione Civile: ecco come è andata nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/settimana-nazionale-della-protezione-civile-ecco-come-e-andata-nel-trapanese-450.jpg

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, la Prefettura di Trapani, in collaborazione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha organizzato una serie di iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione dei rischi e a promuovere la collaborazione tra le istituzioni del sistema di protezione civile.

Nel corso della mattinata si sono svolte le prove di evacuazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Bassi-Catalano” di Trapani, della Prefettura e del Libero Consorzio Comunale. Le esercitazioni hanno rappresentato un momento di sensibilizzazione, soprattutto per i più giovani, sull’importanza della sicurezza e del soccorso tecnico urgente.

 

In Piazza Vittorio Emanuele è stata inoltre allestita una mostra statica con gazebo informativi della Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato.

Nel pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, si è tenuto il convegno “I Sindaci del territorio incontrano le componenti della Protezione Civile”, dedicato ai temi della resilienza e della riduzione dei rischi. Hanno partecipato rappresentanti delle Forze di Polizia, del Libero Consorzio Comunale, delle amministrazioni locali e delle strutture operative territoriali.

 

Il tavolo dei relatori – con esponenti del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e degli Uffici di Protezione Civile dei Comuni di Trapani e Alcamo – ha posto l’accento sulla prevenzione e sulla necessità di diffondere tra i cittadini la consapevolezza dei rischi e dei comportamenti virtuosi per limitare gli effetti degli eventi calamitosi.

Un focus specifico è stato dedicato alle pianificazioni comunali di protezione civile, strumenti fondamentali per la tutela del territorio e la gestione delle emergenze, in linea con il nuovo Codice della Protezione Civile.

 

Durante il dibattito, si è anche affrontato il tema delle peculiarità geomorfologiche del territorio trapanese e del sistema di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, particolarmente rilevante dopo i numerosi roghi che hanno colpito la provincia durante l’estate. A conclusione dell’incontro, il Prefetto di Trapani ha conferito un attestato di ringraziamento a tutte le componenti del Centro Coordinamento Soccorsi, esprimendo riconoscenza per l’impegno costante e per la preziosa attività svolta. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai volontari, considerati un valore aggiunto del sistema provinciale di protezione civile, che con il loro lavoro contribuiscono a rendere il territorio più sicuro.









Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...