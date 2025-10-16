Sezioni
Istituzioni
16/10/2025 13:00:00

Trapani, il comandante dell'operazione "Strade Sicure" in visita alla Questura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/trapani-il-comandante-dell-operazione-strade-sicure-in-visita-alla-questura-450.jpg

Ieri il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha ricevuto in Questura il Tenente Colonnello Andrea Trovato, Comandante del II Gruppo Tattico del Raggruppamento “Sicilia”, che dal 6 ottobre scorso ha assunto il nuovo comando relativo all’Operazione “Strade Sicure”.

 

Durante l’incontro sono stati affrontati i temi legati all’impiego del personale militare dell’Esercito nelle attività di controllo del territorio e nella vigilanza di obiettivi sensibili.

Il Questore Peritore ha espresso compiacimento e ringraziamento al Comandante Trovato per l’importante contributo garantito dal personale militare sin dall’avvio dell’Operazione “Strade Sicure”, che continua a rappresentare un fondamentale presidio di sicurezza per la cittadinanza.









