Trapani, il comandante dell'operazione "Strade Sicure" in visita alla Questura

Ieri il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha ricevuto in Questura il Tenente Colonnello Andrea Trovato, Comandante del II Gruppo Tattico del Raggruppamento “Sicilia”, che dal 6 ottobre scorso ha assunto il nuovo comando relativo all’Operazione “Strade Sicure”.
Durante l’incontro sono stati affrontati i temi legati all’impiego del personale militare dell’Esercito nelle attività di controllo del territorio e nella vigilanza di obiettivi sensibili.
Il Questore Peritore ha espresso compiacimento e ringraziamento al Comandante Trovato per l’importante contributo garantito dal personale militare sin dall’avvio dell’Operazione “Strade Sicure”, che continua a rappresentare un fondamentale presidio di sicurezza per la cittadinanza.