Tentato omicidio, un arresto a Trapani

16/10/2025 11:17:00

È stato rintracciato e arrestato a Trapani il presunto autore di un tentato omicidio avvenuto a Pachino lo scorso 11 maggio 2024. In manette è finito un tunisino di 28 anni, accusato di tentato omicidio e porto illegale di armi.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare nell’uomo il responsabile dell’aggressione ai danni di un connazionale di 46 anni, accoltellato più volte in piazza Vittorio Emanuele a Pachino e lasciato agonizzante a terra.

Dopo mesi di ricerche, il 28enne è stato localizzato nel territorio di Trapani e arrestato dai militari.

La vittima, soccorsa in gravi condizioni, era riuscita a sopravvivere alle ferite.

L’arrestato si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa degli ulteriori sviluppi dell’inchiesta.



