Politica
16/10/2025 17:20:00

Sicurezza a Marsala, il PD: "Basta negare l'emergenza, servono interventi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760628340-0-sicurezza-a-marsala-il-pd-basta-negare-l-emergenza-servono-interventi.jpg

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala interviene con toni durissimi sulla situazione di sicurezza in città. «Siamo profondamente preoccupati e indignati – scrive il PD marsalese – di fronte al reiterarsi di gravi episodi di violenza e risse che, con cadenza quasi settimanale, stanno trasformando Marsala in un teatro di disordini e pericolosi scontri, minando la tranquillità dei cittadini».

Per i democratici, quanto accade è «il sintomo di un allarme sociale e di una vera emergenza sicurezza che non può e non deve essere ignorata».
«È orribile constatare – prosegue la nota – l’escalation di violenza che, come purtroppo abbiamo visto accadere in altre città, rivela il fallimento delle politiche della destra al governo della città e del Paese».

 

"Il sindaco tace e attacca la stampa invece di assunnersi responsabilità"

Nel mirino del PD marsalese anche l’atteggiamento del primo cittadino.
«Il dramma nel dramma – afferma il Circolo – è l’atteggiamento del Sindaco. Di fronte a fatti così gravi e documentati, invece di assumersi la responsabilità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza urbana, preferisce nascondersi dietro un muro di silenzio o, peggio ancora, attaccare la stampa locale che, con coraggio e accuratezza, racconta la realtà dei fatti».

«Questo tentativo di delegittimare chi informa e di negare l’evidenza – aggiunge il PD – è un atto vile e irresponsabile. La sicurezza dei marsalesi non è una questione di opinione, ma un diritto primario».

 

"Basta negare l'emergenza, servono interventi e una visione strategica"

La segretaria dem, Linda Licari, chiede con forza «interventi straordinari immediati per il controllo del territorio» e un cambio di passo da parte dell’Amministrazione comunale.
«Mentre si spendono energie in sterili polemiche – si legge nella nota – le nostre strade diventano ogni fine settimana luoghi di scontro, dove il disprezzo per la vita e per il prossimo rischia di prevalere».

Per il PD marsalese è necessario «smuovere le coscienze e restituire fiducia ai cittadini».
«Oltre l’indignazione, occorre rispondere con i fatti – continua Licari –. Marsala ha bisogno di una visione strategica di lungo periodo per spezzare le spirali di povertà educativa, di sottocultura della violenza e di latitanza istituzionale che alimentano il degrado».

 

"Aprire un dialogo con i giovani e mettere la sicurezza tra le prioorità"

Il Partito Democratico propone inoltre «di aprire un canale di dialogo serio con le scuole e i luoghi di aggregazione, per parlare ai giovani con un linguaggio nuovo e ricostruire un tessuto sociale basato sul rispetto e sulla legalità».

«Chiediamo – conclude la segretaria Linda Licari – che l’Amministrazione comunale smetta di negare l’evidenza e riconosca l’emergenza sicurezza come priorità assoluta. Il PD di Marsala si farà promotore di azioni e proposte in tutte le sedi istituzionali affinché la questione giovanile e la sicurezza tornino al centro dell’agenda politica locale».









