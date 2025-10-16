Marsala, tre giorni di spiritualità con San Pio nella parrocchia “Santi Filippo e Giacomo”

16/10/2025 09:12:00

Dal 21 al 23 ottobre 2025 la parrocchia “Santi Filippo e Giacomo” di Marsala ospiterà tre giorni di intensa spiritualità in compagnia di Fra Enzo Gaudio, frate cappuccino e confratello di San Pio da Pietrelcina. L’iniziativa, promossa dal Comitato parrocchiale e dal Gruppo di preghiera di San Pio, offrirà ai fedeli momenti di preghiera, riflessione e fraternità, sulle orme del Santo di Pietrelcina.

Il programma prenderà il via martedì 21 ottobre con la “Giornata del camminare insieme come Chiesa e come pellegrini di speranza”. In mattinata, dalle 10 alle 12, si terranno le confessioni e l’adorazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 17, la catechesi dal tema “Camminare insieme per vivere come fratelli”, seguita dal Rosario (ore 18) e dalla Messa con riflessione e benedizione (ore 18.30).

Mercoledì 22 ottobre sarà dedicato al sacramento della penitenza e della riconciliazione. Dopo le confessioni e l’adorazione eucaristica del mattino, Fra Enzo guiderà alle 17 la catechesi “Perché c’è bisogno di confessarsi?”. Alle 18 Rosario e alle 18.30 la Santa Messa con amministrazione del sacramento dell’unzione degli infermi ai malati presenti, seguita dalla benedizione.

La tre giorni si concluderà giovedì 23 ottobre, giornata dedicata alla preghiera per la pace nel mondo. Dopo il consueto momento mattutino di adorazione e confessioni, la catechesi pomeridiana (ore 17) sarà incentrata sul tema “Attraverso la preghiera chiediamo la spiritualità del dono della pace”. Seguiranno il Rosario alle 18, la Messa con riflessione alle 18.30 e la benedizione dei bambini e dei ragazzi con la reliquia di San Pio. La serata si chiuderà alle 21 con un incontro del gruppo di preghiera di San Pio, cui seguirà nel salone parrocchiale un momento di fraternità e saluto a Fra Enzo.



