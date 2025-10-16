Sezioni
Cultura

» Sociale
16/10/2025 09:20:00

Salemi. Il progetto "Disability Spazio Lab" per conoscere e proteggere le tartarughe

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760599207-0-salemi-il-progetto-disability-spazio-lab-per-conoscere-e-proteggere-le-tartarughe.jpg

Si e’ svolto nei giorni sorsi il sesto incontro del progetto Disability Spazio Lab “Un mondo con gli animali” presso la sede dell’associazione “Spazio Libero Onlus APS”
di Salemi diretta da Paola Gandolfo.

 

Le tartarughe, animali straordinari e antichissimi, si dividono principalmente in due gruppi: quelle di terra e quelle di mare. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino questi affascinanti esemplari, toccandoli e approfondendone le caratteristiche, inclusa la loro anatomia.

 

Le tartarughe popolano il nostro pianeta da milioni di anni, molto prima della comparsa dell’uomo. Tuttavia, molte specie sono oggi a rischio a causa dell’inquinamento, della presenza di plastica nelle acque e della distruzione degli ambienti naturali, come le spiagge dove depongono le uova.

 

Per questo è fondamentale imparare a rispettare e proteggere la natura, evitando di lasciare rifiuti in giro, prevenendo l’inquinamento e prendendoci cura del nostro
ambiente e dei suoi abitanti.

 

Franco Ciro Lo Re









