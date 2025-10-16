Calcio Balilla: i marsalesei dell'ASD Autodelta protagonisti al Campionato di Anagni

16/10/2025 19:30:00

Si è conclusa l'edizione 2025 del Campionato italiano a squadre di calcio balilla, promosso dalla FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) in collaborazione con la LICB (Lega Italiana Calciobalilla) e con il patrocinio della Regione Lazio. L’evento, ospitato nella città di Anagni, in provincia di Frosinone, ha visto la partecipazione di oltre 400 giocatori provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi con grande sportività per i titoli nazionali.

Tra i protagonisti anche i ragazzi marsalesi dell’ASD Autodelta.it s.r.l., che hanno portato con orgoglio i colori trapanesi nel torneo nazionale. La squadra — composta da Giuseppe Angileri, Sergio Scevola, Sebastiano Ferlisi, Vincenzo Drago, Vito Peraino, Fabrizio Parrinello e Nicola Ciaramidaro — ha partecipato in Serie C amatoriale, centrando un ottimo 7º posto su 18 squadre. Un risultato di rilievo, soprattutto considerando che si tratta della prima partecipazione dell’Autodelta a un campionato italiano.

«Siamo davvero soddisfatti del nostro percorso — affermano i componenti della squadra —, abbiamo affrontato avversari di grande livello e vissuto un’esperienza che ci ha arricchito sia sportivamente che umanamente.»

Il campionato ha confermato la vitalità del calcio balilla come disciplina riconosciuta, inclusiva e altamente competitiva. Anche la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali ha espresso grande soddisfazione per la riuscita tecnica e organizzativa della manifestazione, che ogni anno cresce in partecipazione e qualità.

L’ASD Autodelta.it s.r.l. guarda già al futuro e promette di continuare a promuovere, tra la comunità trapanese e marsalese, eventi e tornei dedicati al calcio balilla, sport di aggregazione e sana competizione.



Un impegno costante che mira a far crescere questa disciplina, capace di unire persone e territori nel segno della passione e del fair play.

Infine, i ragazzi marsalesi hanno voluto ringraziare il presidente della LICB, Nicola Colacicco, insieme allo staff e ai collaboratori per l’ottima organizzazione e la calorosa ospitalità ricevuta.



