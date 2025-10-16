Ancora disagi sui treni tra Marsala e Trapani: soppressioni, ritardi, pendolari esasperati

16/10/2025 08:51:00

Mattinata di passione, oggi 16 ottobre, per i pendolari della linea Trapani–Marsala–Mazara del Vallo. Le segnalazioni arrivate in redazione raccontano l’ennesimo capitolo di un servizio ferroviario sempre più inaffidabile.

Il treno delle 8:21 da Marsala a Trapani è stato soppresso senza alcun mezzo sostitutivo. Solo il passaggio fortuito di un autobus dell’Ast ha permesso a qualcuno di raggiungere la destinazione. “Meno male che è passato l’autobus, altrimenti saremmo rimasti bloccati. Poveri noi pendolari!”, scrive un lettore.

Non è andata meglio poco prima: il treno 21857, diretto a Trapani, è rimasto fermo a lungo per un guasto a un passaggio a livello tra Mozia-Birgi e Marsala, con un ritardo previsto di 40 minuti. Il convoglio delle 7:13 da Birgi per Trapani è stato invece cancellato per un altro guasto sulla linea, stavolta tra Strasatti e Petrosino.

Un altro passeggero racconta:

“Partiti puntuali da Trapani alle 5:50 con il treno 21854, ma fermi a Mozia per un passaggio a livello. Trenitalia ci ha fatto tornare indietro e ci ha fatto prendere un autobus, perché anche l’altro treno, il 21858, era stato cancellato. È una vergogna. Le segnalazioni non servono a nulla: sto pensando di non rinnovare più l’abbonamento.”

Il bus sostitutivo — quando c’è — non risolve i problemi: “Il 21858 è stato cancellato. Siamo sul bus che era partito puntuale, ma ha dovuto aspettare i viaggiatori del 21854 tornato indietro da Birgi. Siamo partiti solo alle 7:50. E intanto il 21857 è passato… è una vergogna”, scrive un’altra lettrice.

Guasti ai passaggi a livello, soppressioni improvvise, mancanza di informazioni e mezzi sostitutivi: un copione che si ripete ogni settimana e che trasforma il viaggio quotidiano tra Marsala e Trapani in un percorso a ostacoli.

E intanto, i pendolari si chiedono: quanto ancora dovranno aspettare per un servizio ferroviario degno di questo nome?



