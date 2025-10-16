Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
16/10/2025 08:51:00

Ancora disagi sui treni tra Marsala e Trapani: soppressioni, ritardi, pendolari esasperati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760597622-0-ancora-disagi-sui-treni-tra-marsala-e-trapani-soppressioni-ritardi-pendolari-esasperati.jpg

Mattinata di passione, oggi 16 ottobre, per i pendolari della linea Trapani–Marsala–Mazara del Vallo. Le segnalazioni arrivate in redazione raccontano l’ennesimo capitolo di un servizio ferroviario sempre più inaffidabile.

Il treno delle 8:21 da Marsala a Trapani è stato soppresso senza alcun mezzo sostitutivo. Solo il passaggio fortuito di un autobus dell’Ast ha permesso a qualcuno di raggiungere la destinazione. “Meno male che è passato l’autobus, altrimenti saremmo rimasti bloccati. Poveri noi pendolari!”, scrive un lettore.

Non è andata meglio poco prima: il treno 21857, diretto a Trapani, è rimasto fermo a lungo per un guasto a un passaggio a livello tra Mozia-Birgi e Marsala, con un ritardo previsto di 40 minuti. Il convoglio delle 7:13 da Birgi per Trapani è stato invece cancellato per un altro guasto sulla linea, stavolta tra Strasatti e Petrosino.

Un altro passeggero racconta:

“Partiti puntuali da Trapani alle 5:50 con il treno 21854, ma fermi a Mozia per un passaggio a livello. Trenitalia ci ha fatto tornare indietro e ci ha fatto prendere un autobus, perché anche l’altro treno, il 21858, era stato cancellato. È una vergogna. Le segnalazioni non servono a nulla: sto pensando di non rinnovare più l’abbonamento.”

Il bus sostitutivo — quando c’è — non risolve i problemi: “Il 21858 è stato cancellato. Siamo sul bus che era partito puntuale, ma ha dovuto aspettare i viaggiatori del 21854 tornato indietro da Birgi. Siamo partiti solo alle 7:50. E intanto il 21857 è passato… è una vergogna”, scrive un’altra lettrice.

Guasti ai passaggi a livello, soppressioni improvvise, mancanza di informazioni e mezzi sostitutivi: un copione che si ripete ogni settimana e che trasforma il viaggio quotidiano tra Marsala e Trapani in un percorso a ostacoli.

E intanto, i pendolari si chiedono: quanto ancora dovranno aspettare per un servizio ferroviario degno di questo nome?









Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...