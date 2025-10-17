17 Ottobre: la bomba per Ranucci, Trump vedrà Putin, piano difesa Ue, Lecornu salvo

17/10/2025 07:06:00

E' il 17 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Alle 22 una bomba ha fatto esplodere l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che era parcheggiata fuori dalla casa sua, tar Roma e Pomezia. Non ci sono feriti. Qui gli approfondimenti.

• Trump incontrerà Putin a Budapest «entro un paio di settimane» e oggi vedrà Zelens’kyj

• Il piano per la Difesa Ue di von der Leyen costerà 6.800 miliardi entro il 2035. Si è già scatenata la corsa a prendere il comando dei quattro progetti-faro

• A Gaza si cercano ancora i corpi dei 19 ostaggi morti. Il valico di Rafah non riaprirà prima di domenica. Intato gli Usa premono per passare alla seconda fase del piano di pace

• La Grecia è il primo Paese dell’Unione europea a introdurre per legge la possibilità di una giornata lavorativa di 13 ore. Proteste da sindacati e opposizione

• Lecornu è salvo. Le due mozioni di sfiducia presentate da La France Insoumise e dal Rassemblement National sono state bocciate. Dopo il voto il premier, per rinfrancarsi, ha fatto una passeggiata

• Lo shutdown dovrebbe costare all’economia statunitense circa 15 miliardi di dollari a settimana

• Cinquanta giornalisti hanno restituito i loro badge al Pentagono. Non hanno voluto firmare il nuovo regolamento di Hegseth, 21 pagine invece dell’unica pagina del precedente, molto restrittivo. Tra loro anche alcuni conservatori di Fox

• Trump ha autorizzato operazioni segrete della Cia in Venezuela

• Oggi la manovra da 18 miliardi approda in consiglio dei ministri. Trovata un’intesa sulle banche che non tocca gli extraprofitti

• È scontro tra Maurizio Landini e Giorgia Meloni perchè il segretario della Cgli le ha dato della «cortigiana», cioè, secondo lei, della «prostituta»

• A Bologna il cestista Luca Vildoza e sua moglie, la pallavolista Milica Tasic son stati arrestati – e poi rilasciati – per aver aggredito l’infermiera di un’ambulanza. Lei l’ha presa per i capelli, lui per il collo

• A Torino due uomini hanno sequestrato un ragazzino minorenne per un debito di droga da 50 euro. Arrestati

• A Pescara 50 studenti sono rimasti intossicati da una sostanza urticante ancora non identificata (ora stanno tutti bene)

• L’aeroporto di Malpensa è rimasto senza carburante. Un problema alla raffineria dell’Eni costringerà le compagnie aeree a fare rifornimento in altri scali

• Giuseppe Marsocci sarà il nuovo ad della Giorgio Armani spa. Il cda sarà presieduto da Leo Dell’Orco, braccio destro e compagno dello stilista, che avrà come vice Silvana Armani

• L’America first di Trump costa caro alle imprese italiane. Ad agosto le esportazioni verso gli Usa hanno segnato un -21 per cento

• La stablecoin di PayPal ha coniato per errore criptovalute per un valore di 300 mila miliardi di dollari (più del doppio del Pil mondiale). Il bug è stato corretto dopo venti minuti

• Oro e argento hanno aggiornato i loro massimi storici, superando rispettivamente i 4.300 e i 53 dollari l’oncia

• A Riad domani Sinner e Alcaraz si giocheranno la finale del Six Kings Slam. Il vincitore guadagnerà 6 milioni di dollari. Negli altri tornei avanzano Paolini, Musetti, Sonego, Vavassori e Bolelli

• Brigitte Bardot, 91 anni, sta male. È ricoverata da tre settimane nell’ospedale di Tolone, le sue condizioni sono «preoccupanti»

• Il Vernacoliere, giornale satirico di Livorno, chiude. Il fondatore Mario Cardinali a 90 anni s’è detto «un po’ stanchino». Forse, più avanti, riaprirà ma per ora i costi superano gli incassi

• L’Uruguay ha legalizzato un’eutanasia in versione express. Per farsi morire serve l’approvazione di due medici e bastano sei giorni

• In Giappone c’è un’epidemia di influenza. Seimila contagi e più di cento scuole chiuse

• Nel memoir di Virginia Giuffre si legge di violenze, orge, dell’ossessione del principe Andrea per i piedi, e che Epstein le avrebbe chiesto di avere un figlio (che lui avrebbe cresciuto con la Maxwell)

• La Scozia vuole indire un nuovo referendum per l’indipendenza. Per farlo però ha bisogno del via libera del parlamento britannico

• È uscito il regolamento di Sanremo. I big saranno 26, le puntate dovrebbero durare meno dell’anno scorso, la partecipazione del vincitore all’Eurovision non sarà automatica

• Giusi Bartolozzi aveva vietato al viceministro Sisto e al sottosegretario Ostellari di parcheggiare al ministero. Poi uno squilibrato ha incendiato un’auto e ha dovuto revocare il divieto

• Le Lega vieta l’educazione sessuale alle medie. Verrà introdotta solo alle superiori e solo con il consenso dei genitori



• Caso Eni-Nigeria, confermate le condanne a otto mesi per i pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Non avrebbero depositato atti favorevoli alle difese

• Gianluca Soncin non ha voluto rispondere al gip e resta in galera. Pare che premeditasse l’omicidio di Pamela Genini da una settimana

• Castel d’Azzano, i fratelli Ramponi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dino si dice «estraneo all’esplosione». Oggi i funerali di Stato dei tre carabinieri

• Il penalista Carlo Taormina avrebbe detto no a Sempio che lo voleva come difensore, perché pensa che sia colpevole. Intanto la mamma dell’indagato ha avuto un ictus

• La Juve è sotto accusa di fair play Finanziario. Rischia una multa e lo stop al calciomercato

• Nel cast di Pechino Express ci sono, tra gli altri, Fiona May, Gaia De Laurentiis, Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Jo Squillo. Tra gli inviati anche Lillo

• In una scena de Il diavolo veste Prada 2 si vedrà Meryl Streep al posto di Gesù in una reinterpretazione del Cenacolo di Leonardo

• Alla Festa del Cinema di Roma applausi per l’opera prima di Ludovica Rampoldi, Una breve storia d’amore, che parla di tradimenti

• Sono morti la soprano statunitense Roberta Alexander (76 anni), il chitarrista statunitense Ace Frehley (74), l’imprenditore svizzero Leo Jeker (82), l’attrice statunitense (77)



Titoli

Corriere della Sera: «Vedrò Putin, basta guerra»

la Repubblica: Nuovo vertice Trump-Putin / a Budapest per fermare la guerra

La Stampa: Trump-Putin, summit a Budapest

Il Sole 24 Ore: Irpef, salari e famiglie: 5 miliardi dal Pnrr / Contributo banche, tensioni poi l’intesa

Avvenire: Guerra alla fame

Il Messaggero: Trump-Putin: «Segnali di pace»

Il Giornale: Landini da legare

Leggo: Trump-Putin incontro per la pace

Qn: Sì al contributo delle banche / Oggi via libera alla manovra

Il Fatto: 6.800 miliardi

Libero: Giorgia chiude il bordello Landini

La Verità: Patto Ursula-sindaci di sinistra / Faremo da cavie per le auto robot

Il Mattino: Napoli, la diplomazia della pace

il Quotidiano del Sud: «Ci rivediamo a Budapest / Trump riaggancia Putin

il manifesto: Droni / a colazione

Domani: Il grande ritorno di TrumpPutin / I leader da Orbán, schiaffo all’Ue



