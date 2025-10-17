17 Ottobre: la bomba per Ranucci, Trump vedrà Putin, piano difesa Ue, Lecornu salvo
E' il 17 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Alle 22 una bomba ha fatto esplodere l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che era parcheggiata fuori dalla casa sua, tar Roma e Pomezia. Non ci sono feriti. Qui gli approfondimenti. • Trump incontrerà Putin a Budapest «entro un paio di settimane» e oggi vedrà Zelens’kyj • Il piano per la Difesa Ue di von der Leyen costerà 6.800 miliardi entro il 2035. Si è già scatenata la corsa a prendere il comando dei quattro progetti-faro • A Gaza si cercano ancora i corpi dei 19 ostaggi morti. Il valico di Rafah non riaprirà prima di domenica. Intato gli Usa premono per passare alla seconda fase del piano di pace • La Grecia è il primo Paese dell’Unione europea a introdurre per legge la possibilità di una giornata lavorativa di 13 ore. Proteste da sindacati e opposizione • Lecornu è salvo. Le due mozioni di sfiducia presentate da La France Insoumise e dal Rassemblement National sono state bocciate. Dopo il voto il premier, per rinfrancarsi, ha fatto una passeggiata • Lo shutdown dovrebbe costare all’economia statunitense circa 15 miliardi di dollari a settimana • Cinquanta giornalisti hanno restituito i loro badge al Pentagono. Non hanno voluto firmare il nuovo regolamento di Hegseth, 21 pagine invece dell’unica pagina del precedente, molto restrittivo. Tra loro anche alcuni conservatori di Fox • Trump ha autorizzato operazioni segrete della Cia in Venezuela • Oggi la manovra da 18 miliardi approda in consiglio dei ministri. Trovata un’intesa sulle banche che non tocca gli extraprofitti • È scontro tra Maurizio Landini e Giorgia Meloni perchè il segretario della Cgli le ha dato della «cortigiana», cioè, secondo lei, della «prostituta» • A Bologna il cestista Luca Vildoza e sua moglie, la pallavolista Milica Tasic son stati arrestati – e poi rilasciati – per aver aggredito l’infermiera di un’ambulanza. Lei l’ha presa per i capelli, lui per il collo • A Torino due uomini hanno sequestrato un ragazzino minorenne per un debito di droga da 50 euro. Arrestati • A Pescara 50 studenti sono rimasti intossicati da una sostanza urticante ancora non identificata (ora stanno tutti bene) • L’aeroporto di Malpensa è rimasto senza carburante. Un problema alla raffineria dell’Eni costringerà le compagnie aeree a fare rifornimento in altri scali • Giuseppe Marsocci sarà il nuovo ad della Giorgio Armani spa. Il cda sarà presieduto da Leo Dell’Orco, braccio destro e compagno dello stilista, che avrà come vice Silvana Armani • L’America first di Trump costa caro alle imprese italiane. Ad agosto le esportazioni verso gli Usa hanno segnato un -21 per cento • La stablecoin di PayPal ha coniato per errore criptovalute per un valore di 300 mila miliardi di dollari (più del doppio del Pil mondiale). Il bug è stato corretto dopo venti minuti • Oro e argento hanno aggiornato i loro massimi storici, superando rispettivamente i 4.300 e i 53 dollari l’oncia • A Riad domani Sinner e Alcaraz si giocheranno la finale del Six Kings Slam. Il vincitore guadagnerà 6 milioni di dollari. Negli altri tornei avanzano Paolini, Musetti, Sonego, Vavassori e Bolelli • Brigitte Bardot, 91 anni, sta male. È ricoverata da tre settimane nell’ospedale di Tolone, le sue condizioni sono «preoccupanti» • Il Vernacoliere, giornale satirico di Livorno, chiude. Il fondatore Mario Cardinali a 90 anni s’è detto «un po’ stanchino». Forse, più avanti, riaprirà ma per ora i costi superano gli incassi • L’Uruguay ha legalizzato un’eutanasia in versione express. Per farsi morire serve l’approvazione di due medici e bastano sei giorni • In Giappone c’è un’epidemia di influenza. Seimila contagi e più di cento scuole chiuse • Nel memoir di Virginia Giuffre si legge di violenze, orge, dell’ossessione del principe Andrea per i piedi, e che Epstein le avrebbe chiesto di avere un figlio (che lui avrebbe cresciuto con la Maxwell) • La Scozia vuole indire un nuovo referendum per l’indipendenza. Per farlo però ha bisogno del via libera del parlamento britannico • È uscito il regolamento di Sanremo. I big saranno 26, le puntate dovrebbero durare meno dell’anno scorso, la partecipazione del vincitore all’Eurovision non sarà automatica • Giusi Bartolozzi aveva vietato al viceministro Sisto e al sottosegretario Ostellari di parcheggiare al ministero. Poi uno squilibrato ha incendiato un’auto e ha dovuto revocare il divieto • Le Lega vieta l’educazione sessuale alle medie. Verrà introdotta solo alle superiori e solo con il consenso dei genitori
• Caso Eni-Nigeria, confermate le condanne a otto mesi per i pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Non avrebbero depositato atti favorevoli alle difese • Gianluca Soncin non ha voluto rispondere al gip e resta in galera. Pare che premeditasse l’omicidio di Pamela Genini da una settimana • Castel d’Azzano, i fratelli Ramponi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dino si dice «estraneo all’esplosione». Oggi i funerali di Stato dei tre carabinieri • Il penalista Carlo Taormina avrebbe detto no a Sempio che lo voleva come difensore, perché pensa che sia colpevole. Intanto la mamma dell’indagato ha avuto un ictus • La Juve è sotto accusa di fair play Finanziario. Rischia una multa e lo stop al calciomercato • Nel cast di Pechino Express ci sono, tra gli altri, Fiona May, Gaia De Laurentiis, Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Jo Squillo. Tra gli inviati anche Lillo • In una scena de Il diavolo veste Prada 2 si vedrà Meryl Streep al posto di Gesù in una reinterpretazione del Cenacolo di Leonardo • Alla Festa del Cinema di Roma applausi per l’opera prima di Ludovica Rampoldi, Una breve storia d’amore, che parla di tradimenti • Sono morti la soprano statunitense Roberta Alexander (76 anni), il chitarrista statunitense Ace Frehley (74), l’imprenditore svizzero Leo Jeker (82), l’attrice statunitense (77)
Titoli Corriere della Sera: «Vedrò Putin, basta guerra» la Repubblica: Nuovo vertice Trump-Putin / a Budapest per fermare la guerra La Stampa: Trump-Putin, summit a Budapest Il Sole 24 Ore: Irpef, salari e famiglie: 5 miliardi dal Pnrr / Contributo banche, tensioni poi l’intesa Avvenire: Guerra alla fame Il Messaggero: Trump-Putin: «Segnali di pace» Il Giornale: Landini da legare Leggo: Trump-Putin incontro per la pace Qn: Sì al contributo delle banche / Oggi via libera alla manovra Il Fatto: 6.800 miliardi Libero: Giorgia chiude il bordello Landini La Verità: Patto Ursula-sindaci di sinistra / Faremo da cavie per le auto robot Il Mattino: Napoli, la diplomazia della pace il Quotidiano del Sud: «Ci rivediamo a Budapest / Trump riaggancia Putin il manifesto: Droni / a colazione Domani: Il grande ritorno di TrumpPutin / I leader da Orbán, schiaffo all’Ue
Girava per Trapani a bordo di uno scooter senza targa e senza casco, ma alla vista di una pattuglia della Polizia ha destato sospetti. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno fermato per un...
Autoservizi Salemi continua a investire nella qualità e nella sostenibilità del trasporto pubblico regionale con l’arrivo di quattro nuovi autobus di ultima generazione, che saranno impiegati sulle tratte da...
Un applauso lungo e doloroso, poi i palloncini bianchi e azzurri che si alzano nel cielo sopra la Cattedrale di Palermo. Così la città ha salutato Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso sabato notte in via Spinuzza, colpito alla...
Riparte al Cineteatro Don Bosco di Marsala la nuova stagione artistica firmata Nomea Produzioni, con una stagione che unisce teatro e cinema e propone un programma ricco di novità. Otto gli spettacoli in calendario, scelti...