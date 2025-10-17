Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
17/10/2025 09:09:00

Buongiorno24 del 17 Ottobre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/buongiorno24-del-17-ottobre-2025-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Anche oggi siamo in diretta con Buongiorno24, su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per raccontare i fatti del giorno in provincia di Trapani e in Sicilia.

Si apre con una nuova puntata di “Cartolina da Marsala”, il viaggio di Tp24 tra le opere pubbliche abbandonate.
C’è un luogo, alla periferia della città, dove il tempo sembra essersi fermato: è il “nuovo” macello comunale di contrada San Silvestro, in via Favara.
Venticinquemila metri quadrati di superficie, duemila di magazzini, miliardi di lire spesi. Ma quell’impianto non è mai entrato in funzione. Oggi è vandalizzato, occupato abusivamente, in vendita dal Comune da anni senza alcun risultato. Un simbolo dell’Italia che costruisce e dimentica.









Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...