Buongiorno24 del 17 Ottobre 2025

17/10/2025 09:09:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Anche oggi siamo in diretta con Buongiorno24, su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per raccontare i fatti del giorno in provincia di Trapani e in Sicilia.

Si apre con una nuova puntata di “Cartolina da Marsala”, il viaggio di Tp24 tra le opere pubbliche abbandonate.

C’è un luogo, alla periferia della città, dove il tempo sembra essersi fermato: è il “nuovo” macello comunale di contrada San Silvestro, in via Favara.

Venticinquemila metri quadrati di superficie, duemila di magazzini, miliardi di lire spesi. Ma quell’impianto non è mai entrato in funzione. Oggi è vandalizzato, occupato abusivamente, in vendita dal Comune da anni senza alcun risultato. Un simbolo dell’Italia che costruisce e dimentica.



