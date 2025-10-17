Sezioni
Cronaca
17/10/2025 08:46:00

La rissa al palazzetto di Petrosino. Stangata del giudice sportivo. E si rischia il Daspo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/la-rissa-al-palazzetto-di-petrosino-stangata-del-giudice-sportivo-e-si-rischia-il-daspo-450.png

Mano pesantissima del Giudice Sportivo della Figh Sicilia dopo la rissa scoppiata sabato scorso al palazzetto di Petrosino durante la partita del campionato di Serie B di pallamano maschile tra il Giovinetto Petrosino e l’Aretusa di Siracusa.

 

Il match, valido per la prima giornata, era stato sospeso al 51’18” con il punteggio di 25-24 per i padroni di casa. Tutto è iniziato dopo un fallo di gioco del numero 6 dell’Aretusa, Marco Settembre, che avrebbe colpito con un pugno un avversario, il numero 52 del Giovinetto, Giorgio Mannone. Da lì è scoppiata una rissa generale che ha coinvolto diversi giocatori e anche soggetti non autorizzati ad entrare in campo.

Il Giudice Sportivo, Valentina Maria Morgana, ha parlato di “condotta gravemente antisportiva” e ha inflitto 12 squalifiche complessive, sei per ciascuna squadra.

Per il Giovinetto Petrosino: Giorgio Mannone (5 giornate), Antonio Marino, Daniele Montalto, Pietro Frisco, Samuele Giacalone e Samuel Summa (4 giornate ciascuno).

Per l’Aretusa: Marco Settembre (5 giornate), Lorenzo Santoro, Marco Santoro, Gabriele Giummarra, Luca Zivillica e Danilo Infantino (4 giornate ciascuno).

 

Pesanti anche le multe: 1600 euro al Giovinetto e 400 euro all’Aretusa.

Non è escluso che alle decisioni sportive possano aggiungersi anche provvedimenti della Questura, con l’applicazione di Daspo (da 1 a 5 anni, o fino a 10 nei casi più gravi) per chi dovesse essere identificato come responsabile degli episodi di violenza.









