Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
17/10/2025 06:00:00

Palermo, l'ultimo saluto a Paolo Taormina: “Non lasciamo vincere la violenza"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/palermo-l-ultimo-saluto-a-paolo-taormina-non-lasciamo-vincere-la-violenza-450.jpg

Un applauso lungo e doloroso, poi i palloncini bianchi e azzurri che si alzano nel cielo sopra la Cattedrale di Palermo. Così la città ha salutato Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso sabato notte in via Spinuzza, colpito alla nuca da un proiettile mentre cercava di calmare una lite davanti al pub di famiglia.

 

Un migliaio di persone ha affollato la Cattedrale per i funerali, celebrati dall’arcivescovo Corrado Lorefice, in un clima di commozione e rabbia. I commercianti hanno abbassato le saracinesche, le scuole si sono fermate, il Comune ha proclamato il lutto cittadino.

Sulla bara bianca, due cuori di rose bianche e rosse con le iniziali “P. T.”. Gli amici di Paolo, molti seduti a terra, indossavano magliette con la sua foto e la scritta “Sarai per sempre nei nostri cuori”. All’uscita del feretro, le voci si sono alzate in coro: “Paolo, Paolo!”.

Tra i presenti, il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il presidente della Commissione antimafia regionale Antonello Cracolici e numerosi rappresentanti istituzionali.

 

 

 

“Non sono gli eserciti a sconfiggere la violenza”

L’omelia dell’arcivescovo Lorefice è stata un forte richiamo alle coscienze: “La vita di un solo uomo vale l’infinito. Non sono gli eserciti, non sono le forze di polizia — pur nel loro encomiabile servizio — che potranno estirpare la violenza omicida. Può essere solo Palermo tutta a mettere fine a questa spirale, con una politica della cura verso i più fragili”.

Poi l’appello ai giovani: “Dite no ai venditori di droga e alcol, ai venditori di morte. Vogliono solo i vostri soldi, non la vostra felicità”.
Sabato sera, Lorefice ha invitato la città a una “movida alternativa” allo Zen, in piazza San Filippo Neri, “non armati di armi, ma dell’amore di Paolo”.

 

Il corteo e la protesta

Dopo la cerimonia, il feretro ha attraversato la città fino a viale Regione Siciliana. Auto e moto hanno accompagnato il corteo fino al carcere Pagliarelli, dove è detenuto Gaetano Maranzano, il 28enne reo confesso dell’omicidio.
Davanti all’istituto penitenziario, centinaia di persone hanno gridato “Giustizia, giustizia!”. Alcuni detenuti hanno risposto con applausi dalle finestre: un momento di tensione e dolore, ma senza incidenti.

 

Una città ferita

Dal porto è arrivato un segnale simbolico: il triplice fischio delle navi ormeggiate, voluto dai lavoratori e dai sindacati dei trasporti. “È il nostro modo di esprimere vicinanza alla famiglia e dire basta alla violenza”, hanno dichiarato Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Intanto, la Commissione antimafia regionale ha riunito ieri in Prefettura magistrati e vertici delle forze dell’ordine. “A Palermo circola una quantità di armi che preoccupa”, ha detto il presidente Cracolici. “Non si vince allo Zen con le sole divise: serve la voce del quartiere, serve la città intera”.









Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 11/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...