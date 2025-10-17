Sezioni
Cronaca
17/10/2025 14:37:00

Sicilia, bimbo di 7 anni muore mentre gioca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/1760704821-0-sicilia-bimbo-di-7-anni-muore-mentre-gioca.jpg

Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di Centuripe, in provincia di Enna. Un bambino di soli sette anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi sentito male all’improvviso, mentre giocava spensierato come ogni bambino della sua età.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava con la famiglia quando ha accusato un malore improvviso e ha perso conoscenza. Immediata la chiamata al 118: i sanitari, arrivati sul posto con l’ambulanza, hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno tentato per lunghi minuti le manovre di rianimazione.

In una corsa disperata contro il tempo, il bambino è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla. Era già stato intubato durante il trasporto, ma secondo fonti sanitarie il suo cuore aveva smesso di battere poco prima dell’arrivo. Anche i medici del nosocomio hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Alla base del dramma, secondo quanto emerso, ci sarebbe una cardiopatia congenita di cui il piccolo soffriva e che non gli avrebbe lasciato scampo.

La notizia della morte ha gettato nel dolore più profondo la famiglia e l’intera comunità. Momenti di grande tensione si sono vissuti nel pronto soccorso di Biancavilla, dove la disperazione dei genitori ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Paternò per riportare la calma.

I familiari, distrutti dal dolore, hanno espresso la volontà di non procedere con l’autopsia. La Procura non aprirà alcuna indagine, poiché il decesso è stato attribuito a cause naturali.



