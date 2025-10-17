Sezioni
Cultura
17/10/2025 15:00:00

Ottoni Animati, a Trapani la proposta: “Ambasciatori della Cultura”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/ottoni-animati-a-trapani-la-proposta-ambasciatori-della-cultura-450.jpg

A Trapani arriva in Consiglio comunale una proposta speciale: riconoscere agli “Ottoni Animati” il titolo di Ambasciatori della Cultura della città. L’idea porta la firma della consigliera Angela Grignano, insieme al vicepresidente del Consiglio Genco e ai consiglieri Parisi e Cammareri.

Il gruppo trapanese guidato dal maestro Alberto Anguzza è da anni una vera bandiera della città. Con le loro trombe e la loro energia hanno fatto ballare piazze e festival in tutta Italia e nel mondo. L’ultima tappa? Chicago, per il Columbus Day, dove hanno rappresentato l’Italia e la Sicilia. Non era la prima volta: gli Ottoni erano già stati lì nel 2018, e negli anni hanno collezionato tante tappe internazionali.

La proposta prevede targhe e attestati per tutti i musicisti: Antonio Anguzza, Francesco Bianco, Giuseppe Andolina, Simone Scalise, Eugenio Tinnirello, Marco Caterina, Tommaso Carollo, Giovanni Pensabene e Giulio Cernigliaro.

Gli Ottoni Animati sono orgoglio della nostra città — ha detto Grignano — artisti straordinari che portano il nome di Trapani nel mondo. La cultura è l’anima della società: riconoscere i nostri talenti significa onorare le radici”.









