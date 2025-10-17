Mazara: oggi possibile stop alla raccolta rifiuti a causa dello sciopero nazionale

17/10/2025 02:00:00

Oggi, venerdì 17 ottobre 2025, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto Igiene Ambientale, indetto dai sindacati FP CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL. L’agitazione sindacale, che coinvolgerà gli operatori della raccolta e del servizio rifiuti, potrà causare disagi nella raccolta porta a porta anche a Mazara, in particolare per la frazione umido/organico delle utenze domestiche e per la raccolta dei rifiuti delle attività non domestiche.

Dal Comune fanno sapere che, in caso di mancata o parziale raccolta, i cittadini sono invitati a ritirare i mastelli e riesporli lunedì successivo, quando il servizio riprenderà regolarmente. Lo sciopero, di carattere nazionale, riguarda l’intero comparto ambientale e nasce dalle rivendicazioni sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per la sicurezza sul lavoro. Anche a Mazara del Vallo, come in molte altre città italiane, la giornata di venerdì potrebbe quindi vedere rallentamenti o sospensioni temporanee dei servizi.

Concorso per Ingegnere/architetto, il Comune cerca un componente esterno per la Commissione

L’Amministrazione comunale ha avviato la procedura per la nomina di un componente esterno esperto della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di due profili di Ingegnere/Architetto, nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (CCNL Funzioni Locali).

Il concorso è stato indetto con Determinazione Dirigenziale n. 2092 del 6 ottobre 2025, e prevede la costituzione della Commissione giudicatrice, di cui uno dei membri dovrà essere selezionato tra professionisti o funzionari esperti esterni all’Ente.

La valutazione dei candidati avverrà sulla base dei titoli e dei curricula professionali, con priorità per: Docenti in materie tecniche o dirigenti/funzionari pubblici in ambito tecnico; Precedente partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorsi simili; Dipendenti di altre amministrazioni o aziende pubbliche/private in ambito tecnico;

Liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni di categoria pertinenti.

Le domande dovranno essere inviate entro il 20 ottobre 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo: procedureselettive@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Si tratta di un incarico importante, che punta a garantire competenza e trasparenza nella procedura di selezione per il potenziamento dell’ufficio tecnico comunale.



