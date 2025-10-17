Piscina comunale di Marsala: i lavori saranno davvero completati entro il 30 ottobre?

17/10/2025 06:00:00

Mancano ormai pochi giorni al 30 ottobre, la data fissata come termine ultimo per il completamento dei lavori alla piscina comunale di Marsala, secondo il cronoprogramma ministeriale. Una data che, nelle parole dell’assessore allo Sport Ignazio Bilardello, rappresenta un punto di svolta dopo anni di ritardi, promesse e disagi per tanti cittadini. Ma sarà davvero così? Ricordiamo che doveva essere già prontà a giugno.

Piscina chiusa da anni

La piscina comunale di Marsala è chiusa da anni, da troppo tempo. Nel frattempo, bambini, sportivi, agonisti e persone con esigenze riabilitative sono stati costretti a spostarsi altrove per poter nuotare o semplicemente praticare attività motoria in acqua. Nel corso di questi anni, la struttura è stata abbandonata, vandalizzata, lasciata al degrado, mentre le istituzioni continuavano a prometterne la riapertura “imminente”. Eppure, la piscina era stata indicata fin dal primo giorno di mandato come una priorità dall’amministrazione Grillo, oggi al suo quinto anno di governo. Una priorità che, a giudicare dai tempi, si è persa tra le pieghe della burocrazia, incapacità e ritardi nei lavori.

Il 30 ottobre termine stabilito dal cronoprogramma ministeriale

Il finanziamento complessivo per il progetto ammonta a circa 920 mila euro, così suddivisi: 450 mila euro da fondi ministeriali, 242 mila euro da contributi regionali,

230 mila euro da fondi comunali. Secondo l’assessore Bilardello, il termine del 30 ottobre non è stabilito dal Comune, ma dal Ministero, che ha erogato la parte principale dei fondi. “Non nascondo che ci sono stati dei ritardi nell’esecuzione dei lavori, abbiamo avuto diversi problemi con l’impresa, abbiamo inviato diverse diffide anche con la richiesta di scioglimento del contratto con l’applicazione delle penali. Fortunatamente non siamo però arrivati a questo punto: alla fine con l’impresa abbiamo trovato un punto d’intesa. Si sono messi a lavorare, mi hanno rassicurato che il 30 di ottobre i lavori della piscina comunale di Marsala saranno completati. È il termine perentorio fissato non dal Comune di Marsala ma dal Ministero”, ha spiegato l’assessore.

Gli ulteriori interventi alla struttura

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assessore ha confermato ulteriori interventi grazie al finanziamento regionale: “C’è un altro intervento grazie alle somme arrivate dalla regione, e riguarderà lavori esterni alla recinzione e al sistema di allarme per l’intera struttura e la discesa in acqua per le persone con disabilità sia con sedia che con lettino. Con questi ulterioroi interventi la piscina sarà completata nel migliore dei modi. Con l’impresa stiamo attenzionando la precarietà del tetto, ci sarà un intervento per garantire che non ci siano infiltrazioni d’acqua. Finiti i lavori la piscina sarà affidata, stiamo discutendo sulle modalità di affidamento”, aggiunge Bilardello.

I lavori previsti dal progetto

Il progetto di ristrutturazione prevede la manutenzione straordinaria per ripristinare la sicurezza strutturale dell’impianto, l'adeguamento degli impianti tecnologici, la

riqualificazione completa di spogliatoi, servizi igienici, docce e infermeria, l'efficientamento energetico e l'accessibilità per disabili, anche nella zona spettatori.

La piscina sarà omologata secondo le normative CONI e FIN per ospitare nuoto, salvamento, pallanuoto e nuoto sincronizzato, oltre ad attività subacquee.

La vasca principale, di 50x21 metri, avrà una profondità variabile da 2,25 a 1,35 metri, rendendola adatta sia all’agonismo che all’attività amatoriale.

La piscina comunale di Marsala, simbolo di sport e socialità, è diventata negli anni invece il simbolo di ritardi amministrativi e inefficienze. A questo punto, la domanda è inevitabile: sarà davvero pronta entro il 30 ottobre, come promesso? O, come già accaduto troppe volte, anche questa data sarà solo un’altra tappa in un percorso infinito di rinvii? I cittadini aspettano che le promesse diventino fatti, che le parole trovino riscontro nella realtà.





