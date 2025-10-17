Sezioni
Cultura

» Religioni
17/10/2025 11:24:00

Cattedrale Mazara, venerdì 17 ottobre il concerto “La casa sulla roccia”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/1760693087-0-cattedrale-mazara-venerdi-17-ottobre-il-concerto-la-casa-sulla-roccia.png

Inizia il nuovo anno pastorale in Cattedrale a Mazara e tornano diversi eventi tra cui i momenti di musica ma anche di riflessione sui tempi forti della fede. 

In occasione della imminente festività della Dedicazione della Cattedrale si svolgerà venerdì 17 ottobre alle ore 20,30 il concerto-meditazione dal titolo “La casa sulla roccia” organizzato dal parroco don Edoardo Bonacasa e dall’ensemble “Jubilate Deo” formato dagli organisti della Cattedrale Roberto Marrone, Marcella Mazzola e Franco Giacomarro questa volta in collaborazione con il violinista Alberto Sestiere. 

n viaggio nella musica classica da Mozart a Beethoven a Bach e tanti altri. Le letture tematiche saranno invece interpretate da Luisa Caldarella. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 20,30 presso la Cattedrale “SS.Salvatore” di Mazara. L’ingresso sarà libero.









