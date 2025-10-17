Sanità: arrivano nuovi lavaendoscopi a Trapani, Marsala e Pantelleria

17/10/2025 22:00:00

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha acquistato tre nuovi lavaendoscopi automatici compatti medicali a doppio canale, destinati alla Pneumologia di Trapani, all’Urologia di Marsala e al Distretto sanitario di Pantelleria. Le apparecchiature, che saranno consegnate tra oggi e giovedì, consentono una pulizia e disinfezione degli endoscopi più accurata ed efficiente, aumentando la sicurezza per pazienti e operatori e riducendo tempi e costi di lavoro.

Per Pantelleria, in particolare, sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria nei locali che ospiteranno l’ambulatorio di Endoscopia digestiva, dove verrà installato il nuovo lavaendoscopio. Con la messa in funzione della strumentazione, riprenderanno sull’isola le prenotazioni di colonscopie e gastroscopie tramite il Cup aziendale.

La Direzione strategica dell’Asp sottolinea come l’acquisto rientri nel programma di potenziamento tecnologico e di miglioramento della qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio provinciale.



