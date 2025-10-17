Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
17/10/2025 22:00:00

Sanità: arrivano nuovi lavaendoscopi a Trapani, Marsala e Pantelleria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/sanita-arrivano-nuovi-lavaendoscopi-a-trapani-marsala-e-pantelleria-450.jpg

 L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha acquistato tre nuovi lavaendoscopi automatici compatti medicali a doppio canale, destinati alla Pneumologia di Trapani, all’Urologia di Marsala e al Distretto sanitario di Pantelleria. Le apparecchiature, che saranno consegnate tra oggi e giovedì, consentono una pulizia e disinfezione degli endoscopi più accurata ed efficiente, aumentando la sicurezza per pazienti e operatori e riducendo tempi e costi di lavoro.

 

Per Pantelleria, in particolare, sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria nei locali che ospiteranno l’ambulatorio di Endoscopia digestiva, dove verrà installato il nuovo lavaendoscopio. Con la messa in funzione della strumentazione, riprenderanno sull’isola le prenotazioni di colonscopie e gastroscopie tramite il Cup aziendale.

 

La Direzione strategica dell’Asp sottolinea come l’acquisto rientri nel programma di potenziamento tecnologico e di miglioramento della qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio provinciale.









Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...