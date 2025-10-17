Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
17/10/2025 07:00:00

A Castelvetrano nasce l’Akkademia, domenica l’inaugurazione con il soprano Rosaria Buscemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/a-castelvetrano-nasce-l-akkademia-domenica-l-inaugurazione-con-il-soprano-rosaria-buscemi-450.jpg

 Nasce l’Akkademia Musicale - Castelvetrano e Valle del Belice, che avvia subito la propria stagione artistica, con la riapertura al pubblico della chiesa del Purgatorio, sede dell’associazione, già conosciuta come Auditorium Perosi. È lì che si svolgerà il concerto di apertura, domenica 19 ottobre alle 16,30, nell’ambito degli appuntamenti della Sagra del Pane Nero di Castelvetrano.

 

L’Akkademia si presenta alla città per promuovere, diffondere e valorizzare la cultura musicale e artistica in tutte le sue forme ed espressioni ed è già al lavoro per proporre, nel corso della stagione, attività interessanti ed inclusive, con una particolare attenzione rivolta ai giovani del territorio, attraverso un progetto patrocinato dal comune di Castelvetrano.

 

Prima del concerto ci saranno i saluti istituzionali del sindaco Lentini, del Vescovo Giurdanella, dell’Onorevole Bica e dell’arciprete di Castelvetrano, don Giuseppe Undari, che è anche vicepresidente dell’associazione guidata dalla Maestra Mariella Zancana.

 

Momento clou del concerto sarà la partecipazione straordinaria della soprano Rosaria Buscemi, che ha calcato palcoscenici importanti in tutto il mondo.

Completano la formazione strumentale la Maestra Maria Teresa Clemente al violino e il giovane Eduardo La Scala al violoncello. Al pianoforte invece ci saranno il Maestro e compositore Fabio Pecorella, il Maestro Valerio Rizzo e la Maestra Mariella Zancana.



Spettacoli | 2025-10-14 17:02:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/la-magia-dell-operetta-al-teatro-sollima-di-marsala-250.jpg

La Magia dell'Operetta al Teatro Sollima di Marsala

Un trionfo di eleganza e arte ha inaugurato la seconda parte della XXV Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven al Teatro Eliodoro Sollima. "La Magia dell'Operetta" non è stato solo un concerto, ma un evento che ha...







Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 11/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...