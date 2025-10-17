A Castelvetrano nasce l’Akkademia, domenica l’inaugurazione con il soprano Rosaria Buscemi

17/10/2025 07:00:00

Nasce l’Akkademia Musicale - Castelvetrano e Valle del Belice, che avvia subito la propria stagione artistica, con la riapertura al pubblico della chiesa del Purgatorio, sede dell’associazione, già conosciuta come Auditorium Perosi. È lì che si svolgerà il concerto di apertura, domenica 19 ottobre alle 16,30, nell’ambito degli appuntamenti della Sagra del Pane Nero di Castelvetrano.

L’Akkademia si presenta alla città per promuovere, diffondere e valorizzare la cultura musicale e artistica in tutte le sue forme ed espressioni ed è già al lavoro per proporre, nel corso della stagione, attività interessanti ed inclusive, con una particolare attenzione rivolta ai giovani del territorio, attraverso un progetto patrocinato dal comune di Castelvetrano.

Prima del concerto ci saranno i saluti istituzionali del sindaco Lentini, del Vescovo Giurdanella, dell’Onorevole Bica e dell’arciprete di Castelvetrano, don Giuseppe Undari, che è anche vicepresidente dell’associazione guidata dalla Maestra Mariella Zancana.

Momento clou del concerto sarà la partecipazione straordinaria della soprano Rosaria Buscemi, che ha calcato palcoscenici importanti in tutto il mondo.

Completano la formazione strumentale la Maestra Maria Teresa Clemente al violino e il giovane Eduardo La Scala al violoncello. Al pianoforte invece ci saranno il Maestro e compositore Fabio Pecorella, il Maestro Valerio Rizzo e la Maestra Mariella Zancana.



