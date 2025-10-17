Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
17/10/2025 12:00:00

Ginnastica: All Around da applausi per i Diavoli Rossi Marsala - Due Ori ed un Argento LE3

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/1760693830-0-ginnastica-all-around-da-applausi-per-i-diavoli-rossi-marsala-due-ori-ed-un-argento-le3.jpg

Sabato 11 Ottobre si è svolta a Rosolini (SR) la prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver LE ed LE3 di ginnastica artistica femminile, dove LE significa livello d’eccellenza. A partecipare per la Polisportiva Diavoli Rossi 3 ginnaste, due Senior e una Junior, che hanno condotto una gara pulita senza gravi errori. Con grinta, tenacia e cuore, le atlete marsalesi allenate dai tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, hanno conquistato tre podi All Around, frutto di mesi di allenamento e sacrifici, trasformati in eleganza e potenza sul campo. Così le medaglie d’oro: nella categoria Junior 1 va a Martina Amodeo e nella categoria Senior 2 a Maria Barraco. La medaglia d’argento nella categoria Senior 1 va a Miriam Venezia, che conquista anche un prestigioso primo posto al volteggio ed un secondo posto di giornata al corpo libero. Un plauso speciale va a Martina Amodeo che conquista il punteggio più alto in assoluto, fra tutte le categorie al corpo libero, dove con la sua precisione ed eleganza conquista ben 11,00 punti. Un altro risultato che riempie d’orgoglio la società e che lascia ben sperare per i prossimi Campionati nazionali di Rimini. 









Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...