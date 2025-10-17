Ginnastica: All Around da applausi per i Diavoli Rossi Marsala - Due Ori ed un Argento LE3

17/10/2025 12:00:00

Sabato 11 Ottobre si è svolta a Rosolini (SR) la prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver LE ed LE3 di ginnastica artistica femminile, dove LE significa livello d’eccellenza. A partecipare per la Polisportiva Diavoli Rossi 3 ginnaste, due Senior e una Junior, che hanno condotto una gara pulita senza gravi errori. Con grinta, tenacia e cuore, le atlete marsalesi allenate dai tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, hanno conquistato tre podi All Around, frutto di mesi di allenamento e sacrifici, trasformati in eleganza e potenza sul campo. Così le medaglie d’oro: nella categoria Junior 1 va a Martina Amodeo e nella categoria Senior 2 a Maria Barraco. La medaglia d’argento nella categoria Senior 1 va a Miriam Venezia, che conquista anche un prestigioso primo posto al volteggio ed un secondo posto di giornata al corpo libero. Un plauso speciale va a Martina Amodeo che conquista il punteggio più alto in assoluto, fra tutte le categorie al corpo libero, dove con la sua precisione ed eleganza conquista ben 11,00 punti. Un altro risultato che riempie d’orgoglio la società e che lascia ben sperare per i prossimi Campionati nazionali di Rimini.



