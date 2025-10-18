18 Ottobre: manovra da 18 miliardi, confronto Trump - Zelens’kyj, tutti con Ranucci

18/10/2025 07:34:00

E' il 18 Ottobre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Approvata in cdm la manovra da 18,7 miliardi. Si concentra su famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno a imprese e sanità

• Il figlio del ministro dello Sport Abodi guardava le partite col «pezzotto». Il padre lo ha redarguito: «Non è una bravata. È un reato»

• Trump e Zelens’kyj si sono confrontati per due ore e mezza, senza concludere nessun accordo. Niente missili e nessuna garanzia per Kiev. Trump ripete che vuole la pace: «La storia dirà chi ha vinto»

• Trump e Bin Salman starebbero per firmare un accordo di mutua difesa. Un’intesa simile a quella con il Qatar

• Al Pentagono – secondo il Washington Post – sono rimasti solo 15 giornalisti, per la maggior parte turchi

• Tanta la solidarietà nei confronti di Ranucci e della sua famiglia. A cominciare dalla Rai e da tutti i giornalisti. Ma anche dal ministro Piantedosi. Il giornalista di Report era pedinato



• Hamas ha restituito a Israele un altro corpo e chiede di procedere con le ulteriori fasi del cessate il fuoco. Tensioni in Cisgiordania dopo l’uccisione di un bambino palestinese di 11 anni

• Centinaia di persone ai funerali per i tre carabinieri uccisi nella strage di Castel d’Azzano. Presenti le più alte cariche dello Stato e i colleghi feriti

• Tre operai sono morti in un solo giorno. Uno è caduto da un’impalcatura, uno da una scala e un altro è rimasto schiacciato da un macchinario

• Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate. Un anno fa l’aveva già fatta finire in ospedale ma il codice rosso non scattò

• Il principe Andrea non sarà più duca di York. Dopo le ultime rivelazione del libro della Giuffre ha rinunciato a tutti i suoi titoli reali (ma respinge le accuse)

• Giovedì Carlo e Camilla pregheranno in Vaticano con papa Leone XIV. Sarà la prima volta in 500 anni

• Il cda della Cassa depositi e prestiti ha nominato Fabio Barchiesi ad di Cdp equity. L’ex fisioterapista di Malagò gestirà un portafoglio da 15 miliardi di euro

• Nel 2023 il valore dell’economia sommersa e illegale in Italia è di 217 miliardi. A trascinarla il lavoro in nero, che si attesta a poco meno di 198 miliardi

• Il Sole 24 Ore è in edicola in formato ridotto. I giornalisti sono in sciopero per l’intervista a Meloni fatta da Maria Latella (in pratica l’unica cosa che c’è nel numero di oggi)

• A sorpresa, domani sera Fiorello torna su Rai1 dopo il Tg, nella fascia che in settimana è di Vespa

• Arriva il treno che collega Milano all’aeroporto di Orio al Serio in 58 minuti. Si prevedono154 convogli al giorno

• Pechino purga 9 alti generali accusati di corruzione

• Un morto e 22 dispersi è il bilancio provvisorio del naufragio di un barcone di migranti nel Mediterraneo

• La maggioranza attacca Lo Voi per aver iscritto nel registro degli indagati Giusi Bartolozzi per il caso Almasri. Ha fatto un «uso distorto del potere di qualificazione dei reati»

• Il processo a Santanchè per truffa all’Inps è stato fermato in attesa della pronuncia della Consulta. Ci vorranno da 4 mesi a un anno

• Migliaia di persone si sono radunate ieri in Campo Sant’Angelo a Venezia per lo sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi

• Ad Asti si è aperto il processo a carico di Giacinto Sostero, l’uomo di 50 anni che per 22 ha sequestrato, violentato, picchiato e ridotto in schiavitù la figlia della sua compagna

• A Catania una donna di 53 anni è stata arresta per aver tentato di uccidere il marito di 72. Lo ha picchiato e ha tentato di strangolarlo perché era gelosa

• La Spagna riapre il fascicolo per la morte di Isaak Andic, patron di Mango. Indagato il figlio Jonathan

• Garlasco, il tribunale dà ragione a Mario Venditti e gli restituisce telefoni e pc. Il nuovo avvocato di Sempio è Liborio Cataliotti, storico legale di Wanna Marchi

• Acca Larentia, chiesto il rinvio a giudizio di 31 militanti di CasaPound che nel 2024 fecero il saluto romano

• Alle 9 di questa mattina Jasmine Paolini si gioca la finale e la qualificazione alle Wta Finals contro Rybakina. Alle 20 Sinner scende in campo contro Alcaraz per i 6 milioni del Six Kings Slam

• F1, in Texas fa caldo come a Singapore. Torna la possibilità per i piloti di indossare le tute refrigeranti

• Brigitte Bardot sta meglio. L’attrice 91 è tornata a casa e ringrazia «tutti coloro che si sono preoccupati per la sua salute»

• Alla Festa del Cinema di Roma applausi per Daniel Day Lewis e figlio Ronan, per 40 secondi di Vincenzo Alfieri sul pestaggio di Willy Monteiro e per Paolo Virzì e Yan Canan

• Sono morti il cantautore statunitense Richard Addrisi (84 anni), il fotografo delle drag queen Gilles Larrain (87), l’attore di Una Pallottola spuntata Ed Williams (98)



Titoli

Corriere della Sera: Una manovra da 18,7 miliardi

la Repubblica: Mattarella: stipendi bassi

La Stampa: Pensioni, tasse e banche la manovra di Meloni

Il Sole 24 Ore: Via alla manovra da 18 miliardi

Avvenire: Più cattolici nel mondo / Un segnale dall’Europa

Il Messaggero: Misure per famiglie e imprese

Il Giornale: Stipendi e famiglie / la scelta di Meloni / All’Italia la Serie A

Qn: Si alla manovra da 18 miliardi / Meloni: priorità alla famiglia

Il Fatto: Quattro piste sul chilo / di esplosivo a Ranucci

Libero: Tasse, casa, Sanità / A chi vanno i soldi

La Verità: Il governo taglia le tasse e l’Ue le alza

Il Mattino: Manovra, più fondi a famiglie e sanità

il Quotidiano del Sud: Missili a Kiev, Trump frena

il manifesto: Poco e niente

Domani: Rai, bomba carta contro Ranucci Mattarella: «Grave intimidazione»



