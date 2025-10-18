Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
18/10/2025 07:34:00

18 Ottobre: manovra da 18 miliardi, confronto Trump - Zelens’kyj, tutti con Ranucci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/1760765912-0-18-ottobre-manovra-da-18-miliardi-confronto-trump-zelens-kyj-tutti-con-ranucci.png

E' il 18 Ottobre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Approvata in cdm la manovra da 18,7 miliardi. Si concentra su famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno a imprese e sanità
• Il figlio del ministro dello Sport Abodi guardava le partite col «pezzotto». Il padre lo ha redarguito: «Non è una bravata. È un reato»
• Trump e Zelens’kyj si sono confrontati per due ore e mezza, senza concludere nessun accordo. Niente missili e nessuna garanzia per Kiev. Trump ripete che vuole la pace: «La storia dirà chi ha vinto»
• Trump e Bin Salman starebbero per firmare un accordo di mutua difesa. Un’intesa simile a quella con il Qatar
• Al Pentagono – secondo il Washington Post – sono rimasti solo 15 giornalisti, per la maggior parte turchi
• Tanta la solidarietà nei confronti di Ranucci e della sua famiglia. A cominciare dalla Rai e da tutti i giornalisti. Ma anche dal ministro Piantedosi. Il giornalista di Report era pedinato


• Hamas ha restituito a Israele un altro corpo e chiede di procedere con le ulteriori fasi del cessate il fuoco. Tensioni in Cisgiordania dopo l’uccisione di un bambino palestinese di 11 anni
• Centinaia di persone ai funerali per i tre carabinieri uccisi nella strage di Castel d’Azzano. Presenti le più alte cariche dello Stato e i colleghi feriti
• Tre operai sono morti in un solo giorno. Uno è caduto da un’impalcatura, uno da una scala e un altro è rimasto schiacciato da un macchinario
• Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate. Un anno fa l’aveva già fatta finire in ospedale ma il codice rosso non scattò
• Il principe Andrea non sarà più duca di York. Dopo le ultime rivelazione del libro della Giuffre ha rinunciato a tutti i suoi titoli reali (ma respinge le accuse)
• Giovedì Carlo e Camilla pregheranno in Vaticano con papa Leone XIV. Sarà la prima volta in 500 anni
• Il cda della Cassa depositi e prestiti ha nominato Fabio Barchiesi ad di Cdp equity. L’ex fisioterapista di Malagò gestirà un portafoglio da 15 miliardi di euro
• Nel 2023 il valore dell’economia sommersa e illegale in Italia è di 217 miliardi. A trascinarla il lavoro in nero, che si attesta a poco meno di 198 miliardi
• Il Sole 24 Ore è in edicola in formato ridotto. I giornalisti sono in sciopero per l’intervista a Meloni fatta da Maria Latella (in pratica l’unica cosa che c’è nel numero di oggi)
• A sorpresa, domani sera Fiorello torna su Rai1 dopo il Tg, nella fascia che in settimana è di Vespa
• Arriva il treno che collega Milano all’aeroporto di Orio al Serio in 58 minuti. Si prevedono154 convogli al giorno
• Pechino purga 9 alti generali accusati di corruzione
• Un morto e 22 dispersi è il bilancio provvisorio del naufragio di un barcone di migranti nel Mediterraneo
• La maggioranza attacca Lo Voi per aver iscritto nel registro degli indagati Giusi Bartolozzi per il caso Almasri. Ha fatto un «uso distorto del potere di qualificazione dei reati»
• Il processo a Santanchè per truffa all’Inps è stato fermato in attesa della pronuncia della Consulta. Ci vorranno da 4 mesi a un anno
• Migliaia di persone si sono radunate ieri in Campo Sant’Angelo a Venezia per lo sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi
• Ad Asti si è aperto il processo a carico di Giacinto Sostero, l’uomo di 50 anni che per 22 ha sequestrato, violentato, picchiato e ridotto in schiavitù la figlia della sua compagna
• A Catania una donna di 53 anni è stata arresta per aver tentato di uccidere il marito di 72. Lo ha picchiato e ha tentato di strangolarlo perché era gelosa
• La Spagna riapre il fascicolo per la morte di Isaak Andic, patron di Mango. Indagato il figlio Jonathan
• Garlasco, il tribunale dà ragione a Mario Venditti e gli restituisce telefoni e pc. Il nuovo avvocato di Sempio è Liborio Cataliotti, storico legale di Wanna Marchi
• Acca Larentia, chiesto il rinvio a giudizio di 31 militanti di CasaPound che nel 2024 fecero il saluto romano
• Alle 9 di questa mattina Jasmine Paolini si gioca la finale e la qualificazione alle Wta Finals contro Rybakina. Alle 20 Sinner scende in campo contro Alcaraz per i 6 milioni del Six Kings Slam
• F1, in Texas fa caldo come a Singapore. Torna la possibilità per i piloti di indossare le tute refrigeranti
• Brigitte Bardot sta meglio. L’attrice 91 è tornata a casa e ringrazia «tutti coloro che si sono preoccupati per la sua salute»
• Alla Festa del Cinema di Roma applausi per Daniel Day Lewis e figlio Ronan, per 40 secondi di Vincenzo Alfieri sul pestaggio di Willy Monteiro e per Paolo Virzì e Yan Canan
• Sono morti il cantautore statunitense Richard Addrisi (84 anni), il fotografo delle drag queen Gilles Larrain (87), l’attore di Una Pallottola spuntata Ed Williams (98)

Titoli
Corriere della Sera: Una manovra da 18,7 miliardi
la Repubblica: Mattarella: stipendi bassi
La Stampa: Pensioni, tasse e banche la manovra di Meloni
Il Sole 24 Ore: Via alla manovra da 18 miliardi
Avvenire: Più cattolici nel mondo / Un segnale dall’Europa
Il Messaggero: Misure per famiglie e imprese
Il Giornale: Stipendi e famiglie / la scelta di Meloni / All’Italia la Serie A
Qn: Si alla manovra da 18 miliardi / Meloni: priorità alla famiglia
Il Fatto: Quattro piste sul chilo / di esplosivo a Ranucci
Libero: Tasse, casa, Sanità / A chi vanno i soldi
La Verità: Il governo taglia le tasse e l’Ue le alza
Il Mattino: Manovra, più fondi a famiglie e sanità
il Quotidiano del Sud: Missili a Kiev, Trump frena
il manifesto: Poco e niente
Domani: Rai, bomba carta contro Ranucci Mattarella: «Grave intimidazione»









Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...