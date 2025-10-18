Trapani: il Comando della Polizia Locale premiato a Bergamo per impegno e dedizione

18/10/2025 00:00:00

Riconoscimento per il Comando della Polizia Locale di Trapani, premiato alla quarta edizione del Forum nazionale della Polizia Locale, che si è chiusa oggi alla Fiera di Bergamo. Il premio è stato conferito per l’impegno e la dedizione nel servizio ai cittadini, nell’ambito della cerimonia di consegna degli encomi agli agenti e ai Comandi che si sono distinti per attività istituzionali di particolare rilievo.

L’evento, organizzato da Promoberg Srl, ha registrato numeri da record: oltre 8.000 operatori provenienti da tutta Italia (più del doppio rispetto al 2024) e 5.000 partecipanti ai corsi di formazione, cinque volte quelli della scorsa edizione. In due intense giornate di incontri, convegni e dimostrazioni operative, il Forum si è confermato punto di riferimento nazionale per i Corpi e i Servizi di Polizia Locale.

Oltre 80 sessioni formative, workshop e tavole rotonde hanno affrontato i principali temi del settore: sicurezza urbana integrata, innovazione tecnologica, uso di droni e intelligenza artificiale, contrasto alla criminalità giovanile e alla violenza di genere. Presenti anche 91 espositori da 14 regioni e due Paesi esteri con le ultime soluzioni per la sicurezza urbana e la gestione amministrativa.

“Il Forum è un’occasione fondamentale di aggiornamento e confronto – ha dichiarato Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl – e la partecipazione record testimonia l’interesse crescente verso la formazione specialistica e le nuove tecnologie.”

Tra i Comandi premiati, oltre a Trapani, figurano anche quelli di Bari, Campobasso, Monza, Pistoia, Bergamo e altri 25 comuni italiani. Un riconoscimento che conferma la qualità del lavoro svolto dagli agenti trapanesi a servizio della comunità.

Con la chiusura dell’edizione 2025, il Forum guarda già alla prossima, fissata per il 20 e 21 ottobre 2026, confermandosi piattaforma di riferimento nazionale per la collaborazione e la crescita professionale delle Polizie Locali.



