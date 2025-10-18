Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
18/10/2025 00:00:00

Trapani: il Comando della Polizia Locale premiato a Bergamo per impegno e dedizione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/1760738529-0-trapani-il-comando-della-polizia-locale-premiato-a-bergamo-per-impegno-e-dedizione.jpg

Riconoscimento  per il Comando della Polizia Locale di Trapani, premiato alla quarta edizione del Forum nazionale della Polizia Locale, che si è chiusa oggi alla Fiera di Bergamo. Il premio è stato conferito per l’impegno e la dedizione nel servizio ai cittadini, nell’ambito della cerimonia di consegna degli encomi agli agenti e ai Comandi che si sono distinti per attività istituzionali di particolare rilievo.

 

L’evento, organizzato da Promoberg Srl, ha registrato numeri da record: oltre 8.000 operatori provenienti da tutta Italia (più del doppio rispetto al 2024) e 5.000 partecipanti ai corsi di formazione, cinque volte quelli della scorsa edizione. In due intense giornate di incontri, convegni e dimostrazioni operative, il Forum si è confermato punto di riferimento nazionale per i Corpi e i Servizi di Polizia Locale.

 

Oltre 80 sessioni formative, workshop e tavole rotonde hanno affrontato i principali temi del settore: sicurezza urbana integrata, innovazione tecnologica, uso di droni e intelligenza artificiale, contrasto alla criminalità giovanile e alla violenza di genere. Presenti anche 91 espositori da 14 regioni e due Paesi esteri con le ultime soluzioni per la sicurezza urbana e la gestione amministrativa.

 

“Il Forum è un’occasione fondamentale di aggiornamento e confronto – ha dichiarato Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl – e la partecipazione record testimonia l’interesse crescente verso la formazione specialistica e le nuove tecnologie.”

Tra i Comandi premiati, oltre a Trapani, figurano anche quelli di Bari, Campobasso, Monza, Pistoia, Bergamo e altri 25 comuni italiani. Un riconoscimento che conferma la qualità del lavoro svolto dagli agenti trapanesi a servizio della comunità.

Con la chiusura dell’edizione 2025, il Forum guarda già alla prossima, fissata per il 20 e 21 ottobre 2026, confermandosi piattaforma di riferimento nazionale per la collaborazione e la crescita professionale delle Polizie Locali.









Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...