CNA Sicilia presenta l'Osservatorio "Comune che vai, fisco che trovi"

18/10/2025 07:00:00

Martedì 21 ottobre, alle 9.30, nella Sala Piersanti Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo, CNA Sicilia presenterà il Rapporto “Comune che vai, fisco che trovi”, elaborato dall’Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese del Dipartimento politiche fiscali e societarie di CNA. Un appuntamento che punta a fare luce sulle differenze e le criticità del sistema tributario locale, e sulle conseguenze che queste hanno sulla competitività e sulla sostenibilità delle micro e piccole imprese siciliane.

L’iniziativa si propone di offrire una fotografia aggiornata del panorama fiscale dei Comuni, avanzando al contempo proposte per rendere il sistema più equo, trasparente e semplificato. Dopo i saluti istituzionali di Domenico Provenzano, presidente territoriale CNA Palermo, e di Filippo Scivoli, presidente regionale CNA Sicilia, i lavori saranno introdotti da Maurizio Merlino di CNA Sicilia.



La presentazione ufficiale dell’Osservatorio sarà curata da Giovanna Aiello, coordinatrice dell’Ufficio Fiscalità Indiretta e Adempimenti di CNA Nazionale.

Seguiranno gli interventi di Antonio Perrone, professore ordinario di Diritto Tributario all’Università di Palermo, che offrirà una chiave di lettura accademica delle dinamiche fiscali; Brigida Alaimo, assessore al Bilancio e Finanze del Comune di Palermo; Dario Lettero Daidone, presidente della Commissione “Bilancio” dell’ARS; e Alessandro Dagnino, assessore regionale dell’Economia, che concluderà i lavori con la visione della Regione Siciliana. Le conclusioni saranno affidate a Piero Giglione, segretario regionale di CNA Sicilia. Un’occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e associazioni di categoria per costruire insieme una road map verso un sistema fiscale più favorevole alla crescita delle imprese siciliane.



