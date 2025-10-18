Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
18/10/2025 07:00:00

CNA Sicilia presenta l'Osservatorio "Comune che vai, fisco che trovi"

 Martedì 21 ottobre, alle 9.30, nella Sala Piersanti Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo, CNA Sicilia presenterà il Rapporto “Comune che vai, fisco che trovi”, elaborato dall’Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese del Dipartimento politiche fiscali e societarie di CNA. Un appuntamento che punta a fare luce sulle differenze e le criticità del sistema tributario locale, e sulle conseguenze che queste hanno sulla competitività e sulla sostenibilità delle micro e piccole imprese siciliane.

 

 

L’iniziativa si propone di offrire una fotografia aggiornata del panorama fiscale dei Comuni, avanzando al contempo proposte per rendere il sistema più equo, trasparente e semplificato. Dopo i saluti istituzionali di Domenico Provenzano, presidente territoriale CNA Palermo, e di Filippo Scivoli, presidente regionale CNA Sicilia, i lavori saranno introdotti da Maurizio Merlino di CNA Sicilia.
 

La presentazione ufficiale dell’Osservatorio sarà curata da Giovanna Aiello, coordinatrice dell’Ufficio Fiscalità Indiretta e Adempimenti di CNA Nazionale.

Seguiranno gli interventi di Antonio Perrone, professore ordinario di Diritto Tributario all’Università di Palermo, che offrirà una chiave di lettura accademica delle dinamiche fiscali; Brigida Alaimo, assessore al Bilancio e Finanze del Comune di Palermo; Dario Lettero Daidone, presidente della Commissione “Bilancio” dell’ARS; e Alessandro Dagnino, assessore regionale dell’Economia, che concluderà i lavori con la visione della Regione Siciliana. Le conclusioni saranno affidate a Piero Giglione, segretario regionale di CNA Sicilia. Un’occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e associazioni di categoria per costruire insieme una road map verso un sistema fiscale più favorevole alla crescita delle imprese siciliane.









Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...