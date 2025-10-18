Pantelleria, riprendono colonscopie e gastroscopie all’ospedale

18/10/2025 22:23:00

Buone notizie per la sanità di Pantelleria: dopo nove mesi di sospensione, riprendono all’ospedale Nagar le colonscopie e le gastroscopie, due esami fondamentali per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie gastrointestinali.

La ripresa delle attività arriva grazie alla consegna dei nuovi lavaendoscopi automatici acquistati dalla Direzione strategica dell’Asp di Trapani e destinati alle strutture di Trapani, Marsala e Pantelleria. Si tratta di apparecchi di ultima generazione, a doppio canale, che garantiscono una disinfezione più efficace e tempi di lavorazione ridotti, migliorando la sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari.

Nell’isola, i lavori di manutenzione straordinaria dei locali che ospiteranno l’ambulatorio di endoscopia digestiva sono ormai conclusi, e con l’installazione del nuovo strumento sarà possibile riprendere le prenotazioni tramite il CUP aziendale.

Soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale. Il vicesindaco e assessore alla Sanità Adele Pineda ha commentato:

“Accogliamo con favore la notizia della riattivazione di due servizi fondamentali per la salute della nostra comunità. È un risultato importante che arriva dopo un lungo periodo di sospensione, durante il quale i cittadini hanno dovuto rinunciare a prestazioni essenziali. Nove mesi possono essere un tempo lunghissimo, quando si parla di salute e prevenzione.”

Pineda sottolinea anche la necessità di una collaborazione costante tra Comune e Asp:

“Auspichiamo che da questo momento in poi si possa avviare un dialogo ancora più costruttivo e rapido. La tutela della salute dei cittadini panteschi resta una priorità assoluta del nostro operato.”

Con la riattivazione dei servizi di endoscopia digestiva, Pantelleria recupera così un tassello fondamentale nella rete dell’assistenza sanitaria territoriale, troppo spesso penalizzata dall’insularità.



