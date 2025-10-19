La Shark è un rullo: vince pure a Cantù

19/10/2025 21:21:00

Colpo grosso della Trapani Shark che vince 81-63 a Cantù nella terza giornata del campionato di serie A di pallacanestro, mantenendo l'imbattibilità e salendo a quota 2 considerati i 4 punti di penalizzazione con cui la squadra ha cominciato la stagione.

Trapani ha dominato l'incontro, restando a contatto di Cantù soltanto nella primissima parte dell'incontro. Coach Repesa fa partire in quintetto Ford, Rossato, Allen, Alibegovic e Sanogo ed il primo canestro è di Gilyard, poi 4 punti di Sneed. Sanogo sblocca Trapani, quindi, i granata recuperano e chiudono avanti il primo quarto sul 19-17.

Il secondo periodo si apre con l'alley-oop di Eboua, ma Cantù ci prova e torna avanti sul 35-30. A questo punto Trapani piazza un break di 11-0 e arriva al riposo lungo sul 44-37 in proprio favore.

Nel terzo periodo Cantù parte forte per provare a ricucire, ma i granata con il libero di Hurt e la tripla di Ford arriva sul 54-41 prima della tripla di Ford per il 54-43 al 25'. Cantù piazza un controbreak di 5-0 e torna sul -9, ma Trapani è concentrata e con il canestro sulla sirena di Cappelletti è avanti al termine del periodo sul 67-52.

L'ultimo quarto è quello di controllo. Cantù va a fiammate, ma Trapani c'è e non sbaglia praticamente nulla, chiudendo con il canestro in penetrazione di Ford per l'83-61 con cui si cnoclude l'incontro.

Per i granata vittoria meritata, trascinati da un Eboua in grande spolvero con 18 punti e 14 rimbalzi dove i granata hanno dominato, chiudendo 49-32, a dimostrazione della grande superiorità mostrata



