Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
19/10/2025 07:00:00

La Shark sfida Cantù e la sua storia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/la-shark-sfida-cantu-e-la-sua-storia-450.jpg

Quinta partita in due settimane per la Trapani Shark, impegnata questo pomeriggio contro Cantù nella terza giornata del campionato di serie A di pallacanestro. Gara tosta quella che attende i granata, reduci da due successi nelle prime due gare di campionato e da due sconfitte in due partite in Champions League.

La palla a due sarà alle 18.30 ed i granata scenderanno in campo con il fiato corto per via dei tanti impegni ravvicinati, ma anche il cuore gonfio di orgoglio. La Shark vanta il miglior attacco della lega con 100 punti di media a partita, 27 assist per gara e un micidiale 55,1% dal campo.

Coach Repesa non le manda a dire: "Mi aspetto una partita molto impegnativa – ha tuonato in conferenza stampa – contro una squadra storica come Cantù, neopromossa ma con due giocatori validi per ogni ruolo e una fisicità che ci metterà alla prova. Dopo gli alti e bassi in Champions contro Tofas Bursa, dobbiamo mostrare continuità, lucidità e zero nervosismo".

L'avversario sarà sicuramente tosto. Cantù è una neopromossa, ma rappresenta anche la storia della pallacanestro italiana con i suoi 3 scudetti, le 2 Coppe dei Campioni, le 2 Coppe Intercontinentali, 4 Coppe delle Coppe e 4 Coppe Korac.

I granata, dal canto loro, cercano il tris, per affrontare poi la prima settimana tipo, senza impegni infrasettimanali, indispensabile per far ritrovare la migliore condizione fisica ai giocatori. Sono tanti, infatti, indietro di preparazione o infortunati come Jd Notae, ancora inutilizzato in questa prima fase di stagione proprio a seguito di un infortunio che lo ha fermato nel corso della preparazione precampionato.



Basket | 2025-10-19 07:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/la-shark-sfida-cantu-e-la-sua-storia-250.jpg

La Shark sfida Cantù e la sua storia

Quinta partita in due settimane per la Trapani Shark, impegnata questo pomeriggio contro Cantù nella terza giornata del campionato di serie A di pallacanestro. Gara tosta quella che attende i granata, reduci da due successi nelle prime due...







Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...