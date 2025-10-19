La Shark sfida Cantù e la sua storia

19/10/2025 07:00:00

Quinta partita in due settimane per la Trapani Shark, impegnata questo pomeriggio contro Cantù nella terza giornata del campionato di serie A di pallacanestro. Gara tosta quella che attende i granata, reduci da due successi nelle prime due gare di campionato e da due sconfitte in due partite in Champions League.

La palla a due sarà alle 18.30 ed i granata scenderanno in campo con il fiato corto per via dei tanti impegni ravvicinati, ma anche il cuore gonfio di orgoglio. La Shark vanta il miglior attacco della lega con 100 punti di media a partita, 27 assist per gara e un micidiale 55,1% dal campo.

Coach Repesa non le manda a dire: "Mi aspetto una partita molto impegnativa – ha tuonato in conferenza stampa – contro una squadra storica come Cantù, neopromossa ma con due giocatori validi per ogni ruolo e una fisicità che ci metterà alla prova. Dopo gli alti e bassi in Champions contro Tofas Bursa, dobbiamo mostrare continuità, lucidità e zero nervosismo".

L'avversario sarà sicuramente tosto. Cantù è una neopromossa, ma rappresenta anche la storia della pallacanestro italiana con i suoi 3 scudetti, le 2 Coppe dei Campioni, le 2 Coppe Intercontinentali, 4 Coppe delle Coppe e 4 Coppe Korac.

I granata, dal canto loro, cercano il tris, per affrontare poi la prima settimana tipo, senza impegni infrasettimanali, indispensabile per far ritrovare la migliore condizione fisica ai giocatori. Sono tanti, infatti, indietro di preparazione o infortunati come Jd Notae, ancora inutilizzato in questa prima fase di stagione proprio a seguito di un infortunio che lo ha fermato nel corso della preparazione precampionato.



