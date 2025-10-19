Calcio: tutti gli appuntamenti delle squadre della provincia di Trapani

19/10/2025 07:00:00

Serie C: i granata di Aronica andranno in scena a Bergamo contro i ragazzi terribili dell'Atalanta U23. Una sfida dall'apparente semplicità se non fosse che i padroni di casa tra le mura amiche hanno sempre giocato ottime partite ed anche conquistato cinque degli otto punti che hanno in classifica. Per il Trapani un'altra occasione da non mancare per avvicinarsi alla zona play off che con una vittoria si avvicinerebbe in modo perentorio.

Eccellenza: ieri si è giocata, valida per la 6° giornata, Castellammare - Kamarat, sfida interessante di vertice della classifica. Il risultato di 0 a 0 muove di un punto la classifica del Team di Mister Mione che staziona da sempre nei piani alti del massimo torneo regionale. Il Marsala sarà impegnato in casa contro la Parmonval. I soli 3 punti in classifica dei palermitani fanno pensare ad un match semplice per gli uomini di Mister Chinnici che comunque dovranno sudare le proverbiali sette camicie per rimanere al vertice della classifica. Il Città di San Vito Lo Capo è chiamato a fermare tra le mura amiche il forte Partinicaudace. Sfida difficile ma non impossibile per i bianco azzurri che potranno contare sul ritorno di Romito Bulades in avanti. Difficile compito in trasferta per l'Accademia Trapani che proverà a fermare la marcia del forte Licata. Match complicato che solo l'esperienza della difesa neroverde di Mister Amoroso potrà convertire in modo positivo. La Folgore Castelvetrano del nuovo Mister Dino Marino proverà a tornare dalla trasferta di Montelepre con un risultato positivo. Un risultato difficile ma non impossibile per i folgorini rossoneri che dovranno uscire gli artigli se vorranno tornare in una zona confortevole della classifica.

Promozione: se vorrà mantenere il contatto con la parte alta della classifica, all'Alcamo 1928 non rimane altro che battere in casa l'Aspra, squadra che naviga nei meandri dei play out e che farà di tutto per uscire con un risultato positivo dal Lelio Catella. Anche per il Mazara 1946 la sfida contro l'Aragona, che si trova ad appena due punti sotto ai canarini in classifica, ha il sapore del mantenimento della vetta della classifica. Sarà la stagione della riscossa per i mazaresi? Ci contiamo in tanti visto lo sforzo societario per riportare in Eccellenza il sodalizio gialloblu. Sfida da dentro fuori per il neopromosso Salemi che si recherà in trasferta a Camporeale. Tre punti che valgono la posizione di centroclassifica. Il Fulgatore ospiterà il fanalino di coda Città di Casteldaccia. Per i trapanesi un'ottima occasione per continuare la marcia di avvicinamento alla parte alta della classifica. Rimane il Valderice che si recherà a Santa Margherita Belice per affrontare la forte Margheritese. L'unico punto in classifica dei valdericini sembra condannarli ad una sicura sconfitta ma nulla è perduto sino al 90°, la partita va sempre giocata ed il Calcio ha una buona dose di imprevedibilità, quindi, Buona Partita a tutti.

Prima Categoria: due le formazioni presenti della provincia di Trapani. La Primavera Marsala che dopo tre turni ha una sola vittoria all'attivo e due sconfitte, domenica giocherà in casa contro i Delfini Sporting Arenella. Una buona occasione per allontanarsi dalla parte bassa della classifica. Male invece l'Atletico Marsala che sino ad oggi ha rimediato solo sconfitte rimanendo in coda alla classifica. Il suo match di giornata lo ha giocato ieri a Sferracavallo rimediando un 1 a 3 che rende l'idea di quanto siano difficili questi campionati minori.

Seconda Categoria: più folta la pattuglia di squadre trapanesi in seconda categoria. Derby importantissimo per la classifica tra lo Sporting Alcamo ed il Bosco 1970. La vincente risalirebbe la classifica in maniera perentoria uscendo dalla zona retrocessione. Altro Derby vede il Calatafimi ospitare i ripescati del Città di Trapani. I primi si giocano il mantenimento della posizione play off ed i secondi invece una posizione più tranquilla in classifica. Match interessante. Sembra semplice il compito del Castellammare che giocherà in casa contro il Partinico che di punti in classifica ne ha zero. Per i padroni di casa una vittoria profumerebbe di zona play off.

Terza Categoria: ancora non è iniziato il campionato che vedrà dieci formazioni della provincia di Trapani in partenza. Spicca il ritorno del Calcio a Paceco con una squadra che grazie al giovane Presidente Chirco proverà la scalata di queste categorie minori.



