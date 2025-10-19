Trapani, prova di maturità contro l'Atalanta Under 23

19/10/2025 07:00:00

Una partita per capire se è diventato grande. Il Trapani è pronto per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta Under 23 in una gara delicata. I granata, infatti, devono centrare il successo per proseguire la propria risalita e hanno un solo risultato a disposizione per centrare l'obiettivo.

Alle 14.30 allo Stadio Comunale di Caravaggio – l'impianto che fa da casa alla formazione nerazzurra – i granata scenderanno in campo per la decima giornata del Girone C. Sulla carta è una sfida salvezza, perché i granata sono appena usciti dalla zona playout, mentre i bergamaschi sono appena dietro con una serie di risultati altalentanti.

Anche l'allenatore Aronica sottolinea la delicatezza della sfida, perché i granata hanno bisogno di punti e, quindi, di continuità nei risultati. Per cercare entrambi, Aronica in settimana ha recuperato diversi infortunati, a cominciare da Canotto, fermatosi nel corso del riscaldamento nell'ultima gara, quella vinta contro la Cavese.

Gli assenti saranno Vazquez e Nicoli, ancora non in perfette condizioni, ma la squadra, sin dall'inizio della preparazione, non dovrebbe risentirne, considerato che ha sempre lavorato su due moduli, con la difesa a 3 e con quella a 4 e, di conseguenza, con differenti combinazioni per quanto riguarda i centrocampisti.



