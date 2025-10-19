Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
19/10/2025 07:00:00

Trapani, prova di maturità contro l'Atalanta Under 23

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/trapani-prova-di-maturita-contro-l-atalante-under-23-450.png

Una partita per capire se è diventato grande. Il Trapani è pronto per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta Under 23 in una gara delicata. I granata, infatti, devono centrare il successo per proseguire la propria risalita e hanno un solo risultato a disposizione per centrare l'obiettivo.

Alle 14.30 allo Stadio Comunale di Caravaggio – l'impianto che fa da casa alla formazione nerazzurra – i granata scenderanno in campo per la decima giornata del Girone C. Sulla carta è una sfida salvezza, perché i granata sono appena usciti dalla zona playout, mentre i bergamaschi sono appena dietro con una serie di risultati altalentanti.

Anche l'allenatore Aronica sottolinea la delicatezza della sfida, perché i granata hanno bisogno di punti e, quindi, di continuità nei risultati. Per cercare entrambi, Aronica in settimana ha recuperato diversi infortunati, a cominciare da Canotto, fermatosi nel corso del riscaldamento nell'ultima gara, quella vinta contro la Cavese.

Gli assenti saranno Vazquez e Nicoli, ancora non in perfette condizioni, ma la squadra, sin dall'inizio della preparazione, non dovrebbe risentirne, considerato che ha sempre lavorato su due moduli, con la difesa a 3 e con quella a 4 e, di conseguenza, con differenti combinazioni per quanto riguarda i centrocampisti.









Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...