Cittadinanza
19/10/2025 08:29:00

Trapani, nasce il Comitato San Liberale: oggi l’inaugurazione con arte, musica e memoria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2025/1760851861-0-trapani-nasce-il-comitato-san-liberale-oggi-l-inaugurazione-con-arte-musica-e-memoria.jpg

Un pomeriggio dedicato alla storia, alla bellezza e alla partecipazione civica.
Oggi, domenica 19 ottobre 2025 alle ore 17, lungo il viale Elda Pucci, nei pressi della Chiesa di San Liberale, si terrà la manifestazione inaugurale “Vivi San Liberale – fusse che fusse…”, con il patrocinio del Comune di Trapani.

L’iniziativa segna la nascita del nuovo “Comitato San Liberale”, costituito all’interno della Pro Loco Trapani APS, e nasce dal desiderio di un gruppo di cittadini di ridare vita e attenzione a una delle chiesette più amate dai trapanesi, un piccolo gioiello d’arte e devozione affacciato sul mare.

Durante il pomeriggio interverranno figure del mondo culturale e religioso:

  • - Roberto Valenti, referente del Comitato San Liberale
  • - Claudio Maltese, presidente della Pro Loco Trapani APS
  • - Padre Antonio Caruso, parroco di San Francesco
  • - Rappresentanti del Comune di Trapani e della Diocesi

 

Seguiranno tre momenti di approfondimento storico, artistico e culturale con:

  • - la professoressa Sarah Pianelli, che ripercorrerà la storia del luogo;
  • - il Maestro Platimiro Fiorenza, celebre corallaio trapanese e custode di una tradizione dichiarata Patrimonio Immateriale dell’Umanità;
  • - l’artista Roberta Prestigiacomo, con un intervento dedicato al valore contemporaneo dell’arte e della memoria.

 

La manifestazione, che vede anche la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e della VideoService di Franco Marino, si propone di essere il primo passo di un percorso di rinascita per la chiesetta di San Liberale e per l’intero quartiere, con attività culturali, artistiche e di promozione del territorio.

Un’occasione per i trapanesi di riscoprire un luogo simbolo del legame tra la città e il mare, e per trasformare la memoria in partecipazione.









