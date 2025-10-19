Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/10/2025 19:09:00

Favignana, detenuti tentano di aggredire il comandante della Polizia Penitenziaria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2025/1760893815-0-favignana-detenuti-tentano-di-aggredire-il-comandante-della-polizia-penitenziaria.jpg

Momenti di tensione alla Casa di Reclusione di Favignana, dove nei giorni scorsi tre detenuti hanno tentato di aggredire il Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria.
Solo il tempestivo intervento del personale in servizio — seppur numericamente esiguo — ha impedito che la situazione degenerasse.

A darne notizia è Giuseppe Ragona, delegato regionale dell’Al.Si.P.Pe. (Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria), che denuncia l’ennesimo episodio di violenza all’interno dell’istituto penitenziario e richiama ancora una volta l’attenzione sullo stato di grave emergenza in cui versa la struttura.

“La situazione è diventata insostenibile — afferma Ragona —. Tra carenza di personale e sovraffollamento, la sicurezza è costantemente a rischio. A peggiorare il quadro, il continuo invio di detenuti da altri istituti per motivi di ordine e sicurezza, senza alcun potenziamento del personale.”

Il sindacato aveva già segnalato la situazione al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, ma — denuncia Ragona — non è arrivata alcuna risposta.
Nel frattempo, all’interno del carcere si moltiplicano gli episodi di danneggiamenti, disordini e tensioni, aggravati dal ritrovamento, nei giorni scorsi, di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti.

“Il personale si sente solo e abbandonato — prosegue il segretario Al.Si.P.Pe. —. Continueremo a denunciare pubblicamente questi episodi finché non tornerà quella serenità lavorativa che da tempo è venuta meno.”

La Casa di Reclusione di Favignana, una delle strutture penitenziarie più isolate e difficili da gestire del territorio trapanese, si conferma così un fronte critico del sistema carcerario siciliano, dove la carenza cronica di agenti e il sovraffollamento rendono sempre più complicato garantire sicurezza e condizioni di lavoro dignitose.









Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...