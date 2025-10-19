Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/10/2025 18:53:00

Pantelleria, evacuate 775 persone: disinnescata e fatta brillare una bomba. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2025/1760892972-0-pantelleria-evacuate-775-persone-disinnescata-e-fatta-brillare-una-bomba-il-video.jpg

Paura ma anche grande efficienza a Pantelleria, dove è stata portata a termine con successo una complessa operazione di bonifica per la rimozione e distruzione di una bomba d’aereo da 1000 libbre (circa 450 chili) risalente alla Seconda guerra mondiale.

L’ordigno, di fabbricazione americana, era stato rinvenuto durante lavori di scavo in località Arenella, a ridosso del centro abitato. Per garantire la sicurezza della popolazione, il sindaco Fabrizio D’Ancona ha disposto l’evacuazione di 775 persone appartenenti a 350 famiglie nel raggio di circa 700 metri dal punto del ritrovamento.

Cinque cittadini con disabilità sono stati assistiti e trasferiti all’ospedale Bernardo Nagar, mentre altri residenti hanno trovato temporaneo rifugio presso l’aeroporto civile, la scuola superiore di via Santa Chiara e l’oratorio di piazza Cavour.
L’operazione è stata coordinata dalla Prefettura di Trapani con la collaborazione del Comune, delle forze dell’ordine, della protezione civile e dei vigili del fuoco.

La bomba, che presentava due spolette inesplose, è stata messa in sicurezza dagli artificieri del 4° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, i quali hanno utilizzato un robot per svitare i dispositivi e neutralizzare il rischio di esplosione. Successivamente, l’ordigno è stato trasportato fino al porto, imbarcato su una motovedetta della Capitaneria di Porto e consegnato ai palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) della Marina Militare di Augusta, che lo hanno fatto brillare in mare, dopo avere allontanato i pesci con speciali strumenti acustici.

“Esercito e Marina collaborano spesso in attività di bonifica congiunte – si legge nel comunicato ufficiale – unendo le proprie competenze per garantire la sicurezza della collettività”.

Pantelleria, durante il secondo conflitto mondiale, fu pesantemente bombardata per settimane dagli Alleati e ancora oggi custodisce, sotto terra, numerosi ordigni inesplosi. Negli anni Sessanta e Settanta diverse bombe furono ritrovate in località Gadir e Rekale, con tragici incidenti.

Quella di oggi invece, è una storia a lieto fine: grazie a un intervento rapido e coordinato, l’isola è tornata sicura.









Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...