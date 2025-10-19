Favignana, Miuccia Prada finanzia i nuovi motori dell’idroambulanza “Santa Lucia"

19/10/2025 13:00:00

Dodici anni di attività e oltre mille interventi di soccorso: è il bilancio dell’idroambulanza “Santa Lucia”, celebrato all’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica in un incontro promosso dal Comune delle Isole Egadi e dall’Asp di Trapani. L’evento, intitolato “I mille interventi”, è stato anche l’occasione per un importante annuncio del sindaco Giuseppe Pagoto: la stilista Miuccia Prada sosterrà la sostituzione dei motori del mezzo, garantendo così la continuità del servizio di emergenza in mare.

La stilista, già nel 2012, aveva donato al Comune di Favignana il gommone cabinato ad alta velocità, poi affidato in gestione all’Asp di Trapani e operativo tramite la Centrale Operativa del 118. Ora, dopo dodici anni di servizio e alla luce delle nuove norme imposte dal Ministero dei Trasporti e dalla Capitaneria di Porto, Prada ha accettato la richiesta del sindaco di contribuire nuovamente, finanziando la sostituzione dei motori necessari a mantenere l’idroambulanza pienamente operativa.

All’incontro hanno partecipato, oltre al sindaco Pagoto e alla commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani Sabrina Pulvirenti, il responsabile dell’emergenza territoriale Mario Minore, autorità civili e militari e numerosi cittadini.

“L’idroambulanza donata da Miuccia Prada – ha dichiarato il sindaco Pagoto – è un mezzo fondamentale per la nostra comunità. I numeri parlano chiaro: mille interventi di soccorso in dodici anni. Il ‘Santa Lucia’ è equipaggiato con strumenti e attrezzature di ultima generazione, ma il vero valore aggiunto è l’equipaggio che lo governa. Senza di loro non avremmo raggiunto questo importante traguardo. Ringrazio ancora una volta Miuccia Prada per la sua sensibilità e per il sostegno che permetterà al nostro mezzo di continuare a navigare per soccorrere chi ne ha bisogno.”

“La sinergia tra istituzioni e operatori – ha aggiunto la commissaria Pulvirenti – è ciò che consente al Santa Lucia di rappresentare un modello di efficienza sanitaria anche per altre isole minori. L’Asp di Trapani è impegnata a garantire servizi di emergenza e di trasporto sanitario anche nelle realtà più difficili, per ridurre le distanze e assicurare assistenza ovunque. L’esperienza di Favignana dimostra che, con collaborazione e visione, si può costruire un servizio in mare efficace e al servizio della collettività.”

Il “Santa Lucia”, varato nel 2013, continua così a essere un simbolo di efficienza, solidarietà e orgoglio per l’arcipelago delle Egadi.



