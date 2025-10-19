Mazara, Catia Catania nuova consulente culturale del Comune

19/10/2025 15:52:00

Due novità importanti arrivano dal Comune di Mazara del Vallo: una sul fronte della cultura, l’altra riguardante il cimitero comunale.

Con determinazione sindacale n.191, il sindaco Salvatore Quinci ha conferito alla scrittrice e blogger Catia Catania l’incarico di consulente a titolo gratuito per le attività culturali.

Il mandato riguarda la progettazione e realizzazione di rassegne letterarie, incontri con autori, festival, la gestione della comunicazione culturale e il coordinamento operativo con scuole, associazioni, librerie e biblioteche.

L’attività, della durata di un anno, è finalizzata alla realizzazione del Patto per la Lettura, dei progetti “Città che legge”, “Nati per Leggere” e “Leggimi 0-6”, oltre alla creazione della rassegna “Maggio dei Libri”.

Alla firma del disciplinare, avvenuta a Palazzo di Città, erano presenti il sindaco Quinci, l’assessore alla Cultura Germana Abbagnato e il presidente del Consiglio comunale Francesco Di Liberti, che hanno espresso a Catania gli auguri di buon lavoro.

Catia Catania è coautrice, insieme al giornalista Peppe Ciulla, del libro “La Cala: cento giorni nelle prigioni libiche” (Bompiani Munizioni) e ha collaborato al volume “Sicilia. Una guida non convenzionale”, scritto insieme a un gruppo di attivisti di Addiopizzo.

Sul fronte dei lavori pubblici, l’assessore ai Servizi Cimiteriali Rino Giacalone ha annunciato la consegna di circa 600 nuovi loculi realizzati dal Consorzio Stabile D.L. di Padova, aggiudicatario dell’appalto per la ricostruzione dei reparti 2 e 6 dell’ala storica del cimitero, crollata nel 2022.

L’intervento, del valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, comprende anche la prossima realizzazione di 110 loculi prefabbricati che saranno collocati nella parte nuova del cimitero.

Le nuove strutture rispettano le dimensioni previste dalla normativa vigente, con quattro file di altezza anziché cinque.

La tumulazione inizierà con lo spostamento di 109 defunti provvisoriamente collocati in altri reparti, seguito da un secondo gruppo di circa 90 defunti per i quali è stato richiesto il ricongiungimento familiare.

Il cronoprogramma prevede il completamento di entrambe le fasi entro febbraio 2026.

“Con questi nuovi loculi – spiega l’assessore Giacalone – proseguiamo nel superamento dell’emergenza sepolture, che stiamo affrontando anche con le estumulazioni dei loculi concessi da oltre cinquant’anni. Parallelamente continuiamo i lavori di riqualificazione e decoro dell’area d’ingresso del cimitero”.



