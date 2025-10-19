Petrosino: il Comune affida lo stadio al Marsala 1912

19/10/2025 20:00:00

Il Comune di Petrosino ha disposto l’affidamento in concessione a titolo oneroso per la gestione e l’uso dello “Stadio Comunale” alla Società Sportiva Dilettantistica Marsala 1912 a r.l.



La concessione, della durata di cinque anni eventualmente prorogabile, garantirà la piena funzionalità e valorizzazione dell’impianto, consentendo la prosecuzione delle attività sportive e sociali in un quadro di efficienza e continuità gestionale.



«Con questo affidamento – dichiara il Sindaco – assicuriamo una gestione qualificata e stabile dello Stadio Comunale, favorendo la crescita dello sport locale e offrendo ai giovani spazi adeguati per praticare attività sportive. È un passo importante per la valorizzazione delle nostre strutture e per il rafforzamento del legame tra sport e comunità.»







