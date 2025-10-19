Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
19/10/2025 08:02:00

Trapani, l’acqua torna oggi in centro storico: migliorano i flussi dai serbatoi

Buone notizie per i trapanesi dopo giorni di disagi idrici. Il Comune di Trapani ha comunicato ieri sera che, a seguito della riparazione dei tre guasti sulla condotta di Bresciana, l’approvvigionamento ai serbatoi di San Giovannello è in graduale ripresa.

Il flusso d’acqua è in aumento, ma non ancora sufficiente per garantire la distribuzione regolare già da stamattina, domenica 19 ottobre. Per questo motivo, il Comune ha deciso di spostare l’erogazione in centro storico  nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio, per consentire il completo riempimento dei serbatoi e delle condotte.

L’obiettivo è quello di assicurare un servizio più stabile, anche nelle zone più alte e orograficamente difficili della città. “Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione di questi giorni — spiega il sindaco — ma riteniamo di aver superato un’altra grossa criticità, utile per garantire da domani un servizio più equilibrato.”









