Il marsalese Salvatore Altaserse è "maestro del lavoro"

19/10/2025 11:44:00

Lo scorso venerdì 17 ottobre 2025, si è svolta al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2025. Nel Salone dei Corazzieri, sono intervenuti il Presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Elio Giovati e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone. Al termine, il Capo dello Stato, affiancato dal Ministro Calderone, ha consegnato le onorificenze a lavoratrici e lavoratori distintisi per perizia, impegno e buona condotta morale. Erano presenti anche il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso.

La “Stella al Merito del Lavoro”, conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro, attribuisce ai decorati il titolo di “Maestro del Lavoro”e tra questi Salvatore Altaserse 59 anni, nato a Marsala dove ha vissuto da giovane e dove nel dicembre del 1989 è stato assunto dalla SIP attraversando poi le varie trasformazione dell’azienda prima in Telecom Italia poi in TIM e oggi in Fibercop SpA. Vive a Mazara del Vallo dove si è sposato e ha due figli e lavora su tutti gli impianti Fibercop dislocati in tutta la provincia di Trapani, isole comprese.







