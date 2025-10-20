Sezioni
Sport

» Calcio
20/10/2025 19:23:00

Calcio femminile: la Virtus Marsala perde in casa contro le baresi del Pink Sport Time

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760982242-0-calcio-femminile-la-virtus-marsala-perde-in-casa-contro-le-baresi-del-pink-sport-time.jpg

Lo aveva anticipato Mister Valeria Anteri nel prepartita che contro le baresi della Pink Sport Time sarebbe stata una partita difficile. Uno 0 a 2, nella seconda giornata del Campionato nazionale serie C girone D, per le ospiti che conferma come la Pink Sport Time sia da sempre stata, negli anni, la bestia nera della Virtus Femminile Marsala. Una sconfitta casalinga per le lilibetane che riporta l'attenzione di questo campionato ai livelli corretti: la Virtus deve salvarsi e contro le corazzate ben organizzate sa che saranno battaglie difficili. Una gara intensa e combattuta per tutti e 90 minuti con le padroni di casa brave a colpire due legni ed anche a sbagliare un rigore e con le ospiti invece brave ad andare a segno con Lippolis e Strisciuglio nelle occasioni, anch'esse poche, in cui hanno creato pericoli alle lilibetane.

“È stata una partita dal sapore antico tra due società che si affrontavano un tempo in Serie B o in Serie A2 - commenta l'Allenatrice Valeria Anteri - oggi, invece, è stato un nuovo inizio con le mie ragazzine che devo dire si sono date da fare. Peccato perché nonostante loro abbiano attaccato di più secondo me il risultato è eccessivo, abbiamo avuto più di una occasione come due traverse su due calci di punizione, un tiro che è uscito veramente di pochissimo e un calcio di rigore sbagliato sullo 0-2. Siamo felici per la prestazione ma dobbiamo imparare a fare meglio, dobbiamo lavorare ancora tanto perché i gol potevano essere evitati. Per il resto testa alla prossima, sarà un'altra trasferta lunga e difficile, ma ci faremo trovare pronte come sempre”.

Quindi pedalare senza fare drammi e tanta concentrazione per il prossimo appuntamento in trasferta contro il Villaricca Calcio Woman in quel dello stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano di Napoli domenica 26 ottobre alle ore 14:30.
Tabellino: Virtus Femminile Marsala - Pink Sport Time 0 - 2
Reti: st 33' Lippolis, 36' Strisciuglio
Virtus Femminile Marsala: Barbara (P), Bahloul, Caporelli, Di Napoli, Giacalone S, Guzzo, Musumeci (Foderà), Pipitone, Pisciotta (C), Randazzo, Sciacca. A disposizione: D’Angelo (P), Giacalone G (P), Marino, Giacalone N, Termine, Adamo. Allenatrice: Valeria Anteri
Pink Sport Time: Papadia (P), Ventura, Riboldi (Otranto), Lippolis, Papapicco (Rizzi), Buttiglione, Chiapperini (Penta), Misceo, Latorre, Paparella (Labianca), Strisciuglio (C) (Carlucci). A disposizione: Palmisano (P), Rizzi, Sciacqua, Morgese, Corso. Allenatrice: Cristina Mitola
Arbitro: Leonardo Renda sez. Trapani con assistenti Flavio Foderà sez. Marsala e Flavio Loreto sez. Marsala
Note: Ammonita Arianna Pisciotta (V), Sara Ventura (P), Altea Sciacca (V), Lucia Strisciuglio (P); Espulsa Sara Ventura (P) (17’ st).
Campo da gioco: “Nino Lombardo Angotta” di Marsala

Credits: foto di Le Foto di Bea.









