Serginho inaugura la nuova sede del Milan Club “Paolo Maldini” di Marsala

20/10/2025 10:19:00

Sabato 25 ottobre sarà una giornata speciale per i tifosi rossoneri di Marsala: arriva in città Sergio Claudio dos Santos, per tutti semplicemente Serginho, lo storico terzino sinistro del Milan dei trionfi europei.

Il campione brasiliano, protagonista delle vittorie in Champions League del 2003 e del 2007, sarà l’ospite d’onore dell’inaugurazione della nuova sede del Milan Club “Paolo Maldini”.

Il taglio del nastro è previsto alle 16.30, presso la nuova sede del club marsalese, che porta il nome della storica bandiera del Milan. A seguire, alle 18.00, Serginho incontrerà tifosi e appassionati nella sala multimediale del Complesso Monumentale di San Pietro, nel cuore del centro storico. L’evento, patrocinato dal Comune di Marsala, sarà aperto al pubblico. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Grillo, interverrà il presidente del Milan Club, Vito Silenio Sorrentino, che presenterà l’iniziativa e ringrazierà gli intervenuti. Seguirà un dialogo con il campione rossonero condotto da Umberto Li Gioi e Piero Pellegrino, per ripercorrere la carriera di uno dei protagonisti dell’epopea milanista degli anni Duemila. Nel corso della sua lunga esperienza con la maglia del Milan, Serginho ha collezionato un palmarès prestigioso: una Champions League, una Coppa Intercontinentale, uno Scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppe europee e una Supercoppa italiana, in nove stagioni di militanza rossonera.

La giornata si concluderà con una cena riservata ai soci del Club, alla presenza del Consiglio direttivo e dell’ex calciatore, ospite d’onore di una serata che promette emozioni e ricordi per i tifosi marsalesi.



