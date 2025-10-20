Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
20/10/2025 09:00:00

Marsala: pista ciclabile pericolosa tra fango, cocci di vetro e detriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760943594-0-marsala-pista-ciclabile-pericolosa-tra-fango-cocci-di-vetro-e-detriti.jpg

«Amo pedalare ogni giorno perché il paesaggio del nostro lungomare e della Riserva delle isole regala sensazioni uniche di armonia e di quiete. Ma questa abitudine sta diventando sempre più complicata da mettere in pratica: la pista ciclabile è in uno stato pietoso e indecoroso», così, Francesco, un cittadino marsalese, appassionato ciclista, ci scrive per segnalare le condizioni sempre più difficili in cui versa la pista ciclabile che costeggia il lungomare, dalla zona degli alloggi dell’Aeronautica fino alla Salinella e allo Stagnone.

 

Fango, acqua stagnante, cocci di vetro e detriti rendono infatti il percorso impraticabile in diversi tratti. “Non è solo una questione di copertoni danneggiati – continua Francesco – ma di sicurezza: spesso siamo costretti a fare lo slalom tra i rifiuti e le pozzanghere. A breve sarà più sicuro andare per strada, in mezzo a auto e ciclomotori, piuttosto che sulla pista”.

 

 «Basterebbe utilizzare una macchina per la pulizia delle strade, almeno dopo le giornate di pioggia», conclude.

 

Una richiesta di buon senso, che molti altri marsalesi condividono, e che vuole richiamare l’attenzione dell’amministrazione Grillo sulla necessità di garantire una pista ciclabile pulita, sicura e davvero fruibile da tutti. Così com'è non è utilizzabile, ed è sicuramente un pericolo per l'incolumità di chi la utilizza. 









Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano