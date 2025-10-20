20 Ottobre: violenza nel basket, ladri al Louvre, americani in piazza, sette nuovi santi

20/10/2025 07:14:00

E' il 20 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Quattro ladri si sono introdotti nell’ala Denon del Louvre, hanno rubato i gioielli della famiglia Napoleone e poi sono fuggiti a bordo di due scooter

• Trump sta cercando di convincere Zelens’kyj a cedere tutto il Donbass in cambio del cessate il fuoco. Zelens’kyj invece vuole che i combattimenti si fermino sulla linea del fronte

• A sei giorni dalla firma della tregua a Sharm el-Sheik, due soldati israeliani sono rimasti uccisi da un razzo di Hamas (forse indirizzato a un clan rivale), Israele ha lanciato una ventina di raid aerei per rappresaglia, e poi ha ripristinato il cessate-il-fuoco

• Oggi in Israele arrivano Steve Witkoff e Jared Kushner, genero di Trump, e domani il vicepresidente J. D. Vance, considerato dai commentatori locali come il meno paziente con Netanyahu



• Sei milioni di americani sono scesi in strada a contestare Trump nelle manifestazioni «No Kings». Lui, per tutta risposta, ha postato un video creato con l’Ai in cui si vede un Trump con la corona alla guida di un jet che rovescia letame sui manifestanti

• Trump ha rilanciato sul suo social Truth il tormentone di Giorgia Meloni pronunciato al comizio di Vox: «Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana. Y no me lo pueden quitar»

• L’autista del pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket Estra Pistoia è morto in un assalto dei tifosi avversari. Una domenica di sport si è trasformata in tragedia lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano, dove un pullman con i tifosi del Pistoia Basket è stato assalito con lanci di pietre e mattoni al termine della partita di A2 contro la Sebastiani Rieti. Un mattone ha colpito in pieno volto uno dei due autisti di scorta, che è morto sul colpo.

• Papa Leone XIV ha canonizzato sette nuovi santi

• Il principe William ha detto di non volere lo zio Andrea alla sua futura incoronazione

• Alle regionali in Campania l’Alleanza Verdi-Sinistra candiderà Souzan Fatayer, nata a Nablus, Cisgiordania, che sui social si descrive come «’na palestinese napulitana»

• Chiara Appendino ha lasciato il gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle. Da giovedì a domenica si aprono le elezioni online per confermare Conte alla guida del movimento per altri quattro anni

• Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati

• Alla Fenice, prima degli spettacoli, è stato letto il comunicato contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale. Una donna, dal loggione, ha urlato: «Vada a dirigere a Sanremo!»

• Sinner ha vinto di nuovo il torneo Six Kings Slam in Arabia Saudita, e gli arabi gli hanno regalato una racchetta da tennis d’oro. Jasmine Paolini si è qualificata per le Wta Finals di Riad

• Formula 1, la McLaren ha vinto il mondiale costruttori per il secondo anno di fila

• Valentino Rossi, 46 anni, ha trionfato a Indianapolis

• Sono morti l’ideatrice dell’Erasmus Sofia Corradi (91 anni), Giovanni Cucci, padre di Stefano, l’economista Mauro Cecchini (81), il musicista che compose la colonna sonora di La storia infinita Klaus Doldinger (89), lo scrittore norvegese Roy Jacobsen (71), la sopravvissuta alla Shoha Dita Kraus (96), il premio Nobel per la fisica Yang Chen-Ning (103)



Titoli

Corriere della Sera: Gaza, tregua appesa a un filo

la Repubblica: Colpo grosso al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone

La Stampa: Gaza, la pace è già in bilico

Il Sole 24 Ore: Imprese / Investimenti, / trend in altalena / nei bilanci dal 2019

Il Messaggero: Louvre, colpo da film: rubati i gioielli di Napoleone

Il Giornale: Asse tra Meloni e Trump / sul politicamente corretto

Qn: Isee, sconti per casa e figli / Più tasse sugli affitti brevi

Il Fatto: Netanyahu infrange la tregua / accusando Hamas di averla violata

Leggo: Louvre, colpo grosso in 7 minuti

Libero: Elly sballa da sola / Pure Ranucci la lascia

La Verità: Elkann apre alla Cina e chiude all’Italia

Quotidiano del Sud: Nord, la locomotiva in salita

Il Mattino: Testa alla Champions

Domani: Raid e aiuti, Israele attacca a Gaza / Il piano Trump appeso a un filo



