Alcol, droga e armi. Controlli e denunce nel fine settimana a Mazara

20/10/2025 11:36:00

Controlli serrati a Mazara del Vallo da parte dei Carabinieri della Compagnia locale, nell’ambito di un servizio straordinario disposto dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani.

Nel corso dei posti di blocco e delle verifiche in vari punti della città, i militari hanno denunciato tre persone e segnalato altre tre alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

In particolare, è stato fermato un uomo del 1981 sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 2,11 g/l, più di quattro volte il limite consentito.

Un mazarese di 41 anni, invece, è stato trovato in possesso di un machete e positivo alla cocaina, come confermato dagli esami tossicologici.

Infine, un giovane di 26 anni ha tentato di sfuggire a un posto di controllo a bordo del suo scooter, ma è stato raggiunto e bloccato dopo pochi metri: durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato un tirapugni da 11 centimetri e una dose di crack.

Nello stesso contesto operativo, tre persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di hashish e crack destinati all’uso personale.

L’attività dei Carabinieri rientra in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alla criminalità e ai comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica, con controlli che — assicurano dall’Arma — continueranno anche nei prossimi giorni.



