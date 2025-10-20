Buongiorno24, lunedì 20 ottobre: trovata Marianna Bello, aggressione in centro a Marsala

20/10/2025 09:25:00

Dopo 19 giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo di Marianna Bello, la 38enne dispersa durante l’alluvione del 1° ottobre a Favara.

Il cadavere è stato individuato tra Zingarello e Cannatello, vicino al torrente che sfocia nel fiume Naro. Il riconoscimento è stato possibile grazie ai tatuaggi.

Una tragedia che chiude settimane di angoscia per la comunità agrigentina e per i soccorritori che non si sono mai arresi.

Paura invece a Marsala, in piazza Pizzo, dove un giovane ha aggredito un anziano a pugni in pieno giorno.

L’intervento immediato della Polizia ha evitato il peggio. Il ragazzo, fermato, soffrirebbe di disturbi psichici.

A Trapani, la Guardia Costiera ha fermato una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda dopo un’ispezione durata ore.

Riscontrate oltre venti irregolarità: problemi di sicurezza, errori nella gestione dei rifiuti e scarsa preparazione dell’equipaggio.

È il secondo fermo amministrativo dell’anno nel porto di Trapani. La nave potrà ripartire solo dopo aver corretto tutte le violazioni.

Ore di paura a Calatafimi, dove un ragazzo di 13 anni si è perso nel bosco di Angimbè mentre era in bici.

È stato ritrovato sano e salvo dai Carabinieri e dal Soccorso Alpino dopo ore di ricerche.

Parte oggi da Campobello di Mazara la Carovana per un’economia di pace, promossa da Sbilanciamoci! e Rete Pace e Disarmo: un viaggio da Sud a Nord per dire no al caporalato e sì a un lavoro dignitoso e sostenibile.

Il Libero Consorzio di Trapani approva una manovra da 14 milioni di euro per interventi su viabilità e scuole.

Il presidente Francesco Quinci: “Una risposta concreta alle esigenze del territorio.”

A Trapani, una sentenza storica: un giovane ottiene di portare il cognome della madre.

Il TAR ha condannato la Prefettura, riconoscendo che “il cognome è parte del diritto all’identità personale”.

Castelvetrano piange Amira K., morta a 32 anni dopo una lunga malattia. Dal suo letto, grazie a un puntatore oculare, ha insegnato a un’intera comunità cosa significano coraggio e amore per la vita.

Ancora disagi sulla Marsala–Birgi: chiusa la galleria Santi Filippo e Giacomo fino a dicembre per lavori urgenti di sicurezza e antincendio.

A Trapani, inseguimento da film: un 24enne evaso dai domiciliari non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge per le vie della città.

Bloccato dopo un inseguimento ad alta velocità, è tornato ai domiciliari dopo la convalida dell’arresto.

Momenti di paura anche a Pantelleria, dove gli artificieri dell’Esercito e i palombari della Marina Militare hanno neutralizzato una bomba d’aereo americana da 450 chili.

Evacuati circa mille residenti nel raggio di 800 metri. L’ordigno, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato distrutto in sicurezza.

A Favignana, tre detenuti hanno tentato di aggredire il comandante della Polizia Penitenziaria.

Solo il pronto intervento del personale ha evitato il peggio.

Il sindacato Al.Si.P.Pe. denuncia: “Carenza di personale, sovraffollamento e totale abbandono da parte del Provveditorato.”

