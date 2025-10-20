Sezioni
Cronaca
20/10/2025 09:25:00

Buongiorno24, lunedì 20 ottobre: trovata Marianna Bello, aggressione in centro a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/buongiorno24-lunedi-20-ottobre-trovata-marianna-bello-aggressione-in-centro-a-marsala-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per sapere e capire i fatti del giorno in provincia di Trapani e in Sicilia.

 Dopo 19 giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo di Marianna Bello, la 38enne dispersa durante l’alluvione del 1° ottobre a Favara.
Il cadavere è stato individuato tra Zingarello e Cannatello, vicino al torrente che sfocia nel fiume Naro. Il riconoscimento è stato possibile grazie ai tatuaggi.
Una tragedia che chiude settimane di angoscia per la comunità agrigentina e per i soccorritori che non si sono mai arresi.

 

 Paura invece a Marsala, in piazza Pizzo, dove un giovane ha aggredito un anziano a pugni in pieno giorno.
L’intervento immediato della Polizia ha evitato il peggio. Il ragazzo, fermato, soffrirebbe di disturbi psichici.

 

 A Trapani, la Guardia Costiera ha fermato una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda dopo un’ispezione durata ore.
Riscontrate oltre venti irregolarità: problemi di sicurezza, errori nella gestione dei rifiuti e scarsa preparazione dell’equipaggio.
È il secondo fermo amministrativo dell’anno nel porto di Trapani. La nave potrà ripartire solo dopo aver corretto tutte le violazioni.

 

 Ore di paura a Calatafimi, dove un ragazzo di 13 anni si è perso nel bosco di Angimbè mentre era in bici.
È stato ritrovato sano e salvo dai Carabinieri e dal Soccorso Alpino dopo ore di ricerche.

 

 Parte oggi da Campobello di Mazara la Carovana per un’economia di pace, promossa da Sbilanciamoci! e Rete Pace e Disarmo: un viaggio da Sud a Nord per dire no al caporalato e sì a un lavoro dignitoso e sostenibile.

 

 Il Libero Consorzio di Trapani approva una manovra da 14 milioni di euro per interventi su viabilità e scuole.
Il presidente Francesco Quinci: “Una risposta concreta alle esigenze del territorio.”

 

 A Trapani, una sentenza storica: un giovane ottiene di portare il cognome della madre.
Il TAR ha condannato la Prefettura, riconoscendo che “il cognome è parte del diritto all’identità personale”.

 

 Castelvetrano piange Amira K., morta a 32 anni dopo una lunga malattia. Dal suo letto, grazie a un puntatore oculare, ha insegnato a un’intera comunità cosa significano coraggio e amore per la vita.

 Ancora disagi sulla Marsala–Birgi: chiusa la galleria Santi Filippo e Giacomo fino a dicembre per lavori urgenti di sicurezza e antincendio.

 

 A Trapani, inseguimento da film: un 24enne evaso dai domiciliari non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge per le vie della città.
Bloccato dopo un inseguimento ad alta velocità, è tornato ai domiciliari dopo la convalida dell’arresto.

 

 Momenti di paura anche a Pantelleria, dove gli artificieri dell’Esercito e i palombari della Marina Militare hanno neutralizzato una bomba d’aereo americana da 450 chili.
Evacuati circa mille residenti nel raggio di 800 metri. L’ordigno, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato distrutto in sicurezza.

 

 A Favignana, tre detenuti hanno tentato di aggredire il comandante della Polizia Penitenziaria.
Solo il pronto intervento del personale ha evitato il peggio.
Il sindacato Al.Si.P.Pe. denuncia: “Carenza di personale, sovraffollamento e totale abbandono da parte del Provveditorato.”

 

In diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e i nostri canali social: questo è Buongiorno24, per restare informati sui fatti che contano, dalla Sicilia occidentale al mondo.

 









