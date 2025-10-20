Buongiorno24, lunedì 20 ottobre: trovata Marianna Bello, aggressione in centro a Marsala
Buongiorno dalla redazione di Tp24
Dopo 19 giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo di Marianna Bello, la 38enne dispersa durante l’alluvione del 1° ottobre a Favara. Il cadavere è stato individuato tra Zingarello e Cannatello, vicino al torrente che sfocia nel fiume Naro. Il riconoscimento è stato possibile grazie ai tatuaggi. Una tragedia che chiude settimane di angoscia per la comunità agrigentina e per i soccorritori che non si sono mai arresi.
Paura invece a Marsala, in piazza Pizzo, dove un giovane ha aggredito un anziano a pugni in pieno giorno. L’intervento immediato della Polizia ha evitato il peggio. Il ragazzo, fermato, soffrirebbe di disturbi psichici.
A Trapani, la Guardia Costiera ha fermato una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda dopo un’ispezione durata ore. Riscontrate oltre venti irregolarità: problemi di sicurezza, errori nella gestione dei rifiuti e scarsa preparazione dell’equipaggio. È il secondo fermo amministrativo dell’anno nel porto di Trapani. La nave potrà ripartire solo dopo aver corretto tutte le violazioni.
Ore di paura a Calatafimi, dove un ragazzo di 13 anni si è perso nel bosco di Angimbè mentre era in bici. È stato ritrovato sano e salvo dai Carabinieri e dal Soccorso Alpino dopo ore di ricerche.
Parte oggi da Campobello di Mazara la Carovana per un’economia di pace, promossa da Sbilanciamoci! e Rete Pace e Disarmo: un viaggio da Sud a Nord per dire no al caporalato e sì a un lavoro dignitoso e sostenibile.
Il Libero Consorzio di Trapani approva una manovra da 14 milioni di euro per interventi su viabilità e scuole. Il presidente Francesco Quinci: “Una risposta concreta alle esigenze del territorio.”
A Trapani, una sentenza storica: un giovane ottiene di portare il cognome della madre. Il TAR ha condannato la Prefettura, riconoscendo che “il cognome è parte del diritto all’identità personale”.
Castelvetrano piange Amira K., morta a 32 anni dopo una lunga malattia. Dal suo letto, grazie a un puntatore oculare, ha insegnato a un’intera comunità cosa significano coraggio e amore per la vita.
Ancora disagi sulla Marsala–Birgi: chiusa la galleria Santi Filippo e Giacomo fino a dicembre per lavori urgenti di sicurezza e antincendio.
A Trapani, inseguimento da film: un 24enne evaso dai domiciliari non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge per le vie della città. Bloccato dopo un inseguimento ad alta velocità, è tornato ai domiciliari dopo la convalida dell’arresto.
Momenti di paura anche a Pantelleria, dove gli artificieri dell’Esercito e i palombari della Marina Militare hanno neutralizzato una bomba d’aereo americana da 450 chili. Evacuati circa mille residenti nel raggio di 800 metri. L’ordigno, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato distrutto in sicurezza.
A Favignana, tre detenuti hanno tentato di aggredire il comandante della Polizia Penitenziaria. Solo il pronto intervento del personale ha evitato il peggio. Il sindacato Al.Si.P.Pe. denuncia: “Carenza di personale, sovraffollamento e totale abbandono da parte del Provveditorato.”

